NHL-Playoffs Grubauer kassiert fünf Tore - Kraken verlieren Stand: 10.05.2023 07:31 Uhr

Eishockey-Nationaltorwart Philipp Grubauer hat mit den Seattle Kraken in den NHL-Playoffs eine deutliche Niederlage hinnehmen müssen.

Beim 3:6 gegen die Dallas Stars in der nordamerikanischen Profiliga kassierte der Rosenheimer fünf Gegentore in den beiden ersten Dritteln und musste im Schlussdrittel für seinen Kollegen Martin Jones auf die Bank. Das letzte Tor erzielte Dallas auf ein leeres Tor, als die Kraken alles auf eine Karte setzten und einen zusätzlichen Feldspieler brachten.

In der Halbfinal-Serie der Western Conference steht es nach vier Spielen 2:2, zum Weiterkommen braucht eine Mannschaft vier Siege. Spiel fünf ist in der Nacht zu Freitag in Dallas.

22 Schüsse auf Grubauers Tor

Zum Zeitpunkt seiner Auswechslung hatte Grubauer, der in den Playoffs zuvor überragende Leistungen gezeigt hatte, 17 der 22 Schüsse auf sein Tor pariert.

Das dritte Tor schauten sich die Schiedsrichter lange an, entschieden aber, dass Grubauer vor dem Schuss nicht behindert und der Treffer legal erzielt wurde.

Carolina Hurrianes bezwingen New Jersey Devils

Im vorausgehenden Spiel holten die Carolina Hurricanes ein 6:1 gegen die New Jersey Devils und übernahmen in dieser Serie eine 3:1-Führung.