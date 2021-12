Virtuelle Teamsitzungen und Maskenpflicht - NFL reagiert auf Coronafälle

Teams dürfen mit sofortiger Wirkung Mannschaftssitzungen nur noch virtuell abhalten und nicht mehr zusammen essen, und Personen sind unabhängig vom Impfstatus zum Tragen einer Maske verpflichtet.

"Die Änderungen, die wir heute machen, zielen auf die zunehmenden Fallzahlen und das Aufkommen der Omikron-Variante" , teilte die NFL mit. Die Liga unterstütze eine Booster-Impfung zudem eindringlich, hieß es.

Viele positive Coronatests