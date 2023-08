Basketballer besucht Wölfe NBA-Star Theis besucht Training des VfL Wolfsburg Stand: 14.08.2023 14:51 Uhr

Der VfL Wolfsburg hat kurz vor dem Saisonstart in der Fußball-Bundesliga prominenten Besuch bekommen. Basketball-Nationalspieler und NBA-Star Daniel Theis von den Indiana Pacers schaute beim Training seines Lieblingsclubs vorbei.

Der 31-Jährige bereitet sich mit der deutschen Nationalmannschaft gerade auf die Weltmeisterschaft vom 25. August bis 10. September in Japan, Indonesien und auf den Philippinen vor.

Nach der Niederlage im Supercup-Endspiel am Vortag in Hamburg gegen Kanada bekamen die Spieler am Montag frei. Theis kommt aus Salzgitter ist seit seiner Jugendzeit Fan des VfL.