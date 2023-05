Laureus Awards Messi erhält doppelten "Sport-Oscar" Stand: 08.05.2023 19:53 Uhr

Lionel Messi ist nach seiner Suspendierung früher als erwartet zurück bei PSG und in Paris. Dort erhält der argentinische Weltmeister eine Ehrung für sich und die WM-Gewinner von Katar.

Fußball-Weltmeister Lionel Messi ist von der Laureus World Sports Academy ausgezeichnet worden. Im Pavillon Vendôme in Paris erhielt Messi den "Sportsman of the Year Award" und nahm auch den sogenannten "Team of the Year Award" im Namen der argentinischen Nationalmannschaft entgegen.

Messi ist der erste Sportler, der im selben Jahr die individuelle und auch die Mannschaftsauszeichnung gewonnen hat, teilte Laureus mit.

Messi in "unglaublicher Gesellschaft"

Messi zeigte sich geschmeichelt. "Dies ist eine besondere Ehre, vor allem, weil die Laureus World Sports Awards dieses Jahr in Paris verliehen werden, der Stadt, die meine Familie willkommen geheißen hat, seit wir 2021 hierher kamen", sagte er. "Ich habe mir die Namen der unglaublichen Legenden angesehen, die vor mir den Award gewonnen haben: Schumacher, Woods, Nadal, Federer, Bolt, Hamilton, Djokovic. Da wurde mir klar, in welch unglaublicher Gesellschaft ich mich befinde."

Shelly-Ann Fraser-Pryce als Sportlerin des Jahres geehrt

Als Sportlerin des Jahres wurde Jamaikas Sprint-Königin Shelly-Ann Fraser-Pryce ausgezeichnet. Sie hatte bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2022 Gold über die 100 m gewonnen. Aufsteiger des Jahres ist die spanische Tennis-Sensation Carlos Alcaraz; die Ehrung für das Comeback des Jahres ging an Fußballstar Christian Eriksen, der nach einem Herzstillstand mit Defibrillator in der englischen Premier League spielt.