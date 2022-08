Transfermarkt "L'Équipe": Leipzig will Ex-Dortmunder Diallo verpflichten Stand: 31.08.2022 20:08 Uhr

Der Wechsel des Abwehrspielers Abdou Diallo zu RB Leipzig steht einem Bericht der französische Sporttageszeitung "L'Équipe" zufolge kurz vor dem Abschluss.

Der deutsche Fußball-Pokalsieger ist sich demnach mit dem 26-Jährigen von Paris Saint-Germain einig, im Gespräch ist eine Leihe mit Kaufoption in Höhe von 20 Millionen Euro. Diallo steht bei PSG noch bis 2024 unter Vertrag. Neben Leipzig sollen Benfica Lissabon und Galatasaray Istanbul an dem Senegalesen interessiert gewesen sein, der in der Bundesliga bereits für Dortmund und Mainz aktiv war.

Durch den Abgang von Nordi Mukiele zu PSG und den langfristigen Ausfall von Lukas Klostermann ist Leipzig in der Abwehr für drei Wettbewerbe zu dünn besetzt. Andererseits wäre Diallo nach Marcel Halstenberg und Josko Gvardiol bereits der dritte linksfüßige Innenverteidiger im Kader.