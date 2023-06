Relegation HSV-Profi Suhonen für zwei Spiele gesperrt Stand: 02.06.2023 18:10 Uhr

Anssi Suhonen vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV ist nach seiner Roten Karte im Hinspiel der Bundesliga-Relegation beim VfB Stuttgart (0:3) für zwei Spiele gesperrt worden.

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes ahndete mit der am Freitag verhängten Strafe ein rohes Spiel des finnischen Nationalspielers. Suhonen ist damit nicht nur im Rückspiel am kommenden Montag in Hamburg gesperrt, sondern auch zum Auftakt der kommenden Saison.