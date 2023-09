Nationalmannschaft Gosens: Mit Sieg gegen Japan aus "Negativspirale" Stand: 05.09.2023 05:40 Uhr

Robin Gosens blickt stets guten Mutes nach vorne. Der Neu-Unioner bewertet die anstehenden Länderspiele für die Fußball-Nationalmannschaft als "essenziell", um die Stimmung im Land zu drehen.

Fußball-Nationalspieler Robin Gosens betrachtet die anstehenden Länderspiele gegen Japan und Frankreich als "essenziell", um auf dem Weg zur Heim-EM 2024 einen Stimmungsumschwung in Deutschland zu erzeugen. "Wir brauchen unbedingt Erfolgserlebnisse für uns als Mannschaft. Die helfen auch in unserer Situation, um das Land wieder hinter uns zu bekommen", sagte der 29 Jahre alte Außenverteidiger von Union Berlin vor dem Start in die Vorbereitung mit dem ersten Training am Dienstag in Wolfsburg.

Nach vier sieglosen Länderspielen müsse dieser Abwärtstrend dringend gestoppt und am besten ins Positive gedreht werden. "Wenn man in dieser Negativspirale drin ist, dann läuft alles gegen einen", bemerkte der 16-malige Nationalspieler zur aktuellen DFB-Krise. "Wir müssen gemeinsam als Team, als Familie versuchen, da rauskommen. Das geht manchmal auch über einen dreckigen Sieg. Wir müssen unbedingt mal einen Dreier einfahren", sagte er vor dem ersten der zwei kniffligen Testspiele am kommenden Samstag in der Wolfsburger Arena gegen WM-Schreck Japan. Das 1:2 gegen die Asiaten leitete Ende vergangenen Jahres das frühe Aus der Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Katar ein.

"Druck ist im Fußball normal", sagte Gosens zur schwierigen Ausgangslage für das Team und besonders auch Bundestrainer Hansi Flick vor den Heimspielen in Wolfsburg und drei Tage später in Dortmund. "Wir sind Deutschland, wir haben den Anspruch, gegen Japan und Frankreich zu gewinnen", äußerte Verteidiger Gosens offensiv.