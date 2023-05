Bundesliga FC Augsburg vor Herzschlagfinale: "Brennen bis aufs Blut" Stand: 22.05.2023 07:10 Uhr

Der FC Augsburg steuert nach dem 0:3 gegen Borussia Dortmund auf ein dramatisches Finale im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga zu. "Wir müssen brennen bis aufs Blut", forderte Mittelfeldspieler Niklas Dorsch mit Blick auf die Partie am letzten Spieltag am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach.

Nachdem die Konkurrenz am Wochenende fleißig punktete und der FCA verlor, beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz nur noch zwei Zähler. "Wir müssen es selber richten und das ist eine Situation, in der wir auch mal Eier zeigen können", meinte Dorsch.

Augsburgs Manager Stefan Reuter sprach von "enormem Druck" vor dem Saisonfinale. Der 56-Jährige gibt sich zuversichtlich, dass der FCA trotz der Auswärtsschwäche in den vergangenen Wochen den letzten nötigen Punkt zum Klassenerhalt in Gladbach holt. "Das ist ein Finale. Ich glaube, da ist es nicht ganz so entscheidend, ob zu Hause oder auswärts."