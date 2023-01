Radsport Ex-Giro- und Vuelta-Sieger Quintana will Karriere fortsetzen Stand: 26.01.2023 08:56 Uhr

Der kolumbianische Radprofi Nairo Quintana hat Berichte über sein bevorstehendes Karriereende dementiert.

"Ich will wieder an Wettkämpfen teilnehmen, die Schmerzen in den Beinen spüren, aber auch die Genugtuung über einen Sieg oder darüber, mein Bestes gegeben zu haben", sagte Quintana bei einer Pressekonferenz in Kolumbiens Hauptstadt Bogotá, wie die kolumbianische Zeitung "El Tiempo" berichtete. Damit trat der 32-Jährige Medienberichten entgegen, wonach er beschlossen habe, den Radsport aufzugeben. Stattdessen wolle er sich ein neues Team suchen.

Dem früheren Giro- und Vuelta-Sieger aus Kolumbien war der sechste Platz bei der Tour de France im vergangenen Jahr aberkannt worden, nachdem ihm der Gebrauch des Schmerzmittels Tramadol nachgewiesen worden war. Bei Tramadol handelt es sich laut UCI nicht um ein Dopingvergehen, aber um einen Verstoß gegen die medizinischen Regeln des Radsport-Weltverbandes. Der Internationale Sportgerichtshof hatte den Einspruch des Kletterspezialisten zurückgewiesen. Eine Sperre hat das Vergehen nicht nach sich gezogen.

Quintana beendete daraufhin seine Saison vorzeitig und gab auch seinen Abschied vom französischen Team Arkea-Samsic bekannt. Wo der zweimalige Tour-Zweite weiterfährt, ist noch nicht bekannt. Quintana bedankte sich in Bogotá bei den kolumbianischen Teams, die ihm einen Platz angeboten hatten. "Mein Interesse ist es jedoch, die Fahne des Landes bei den großen Rennen der Welt hochzuhalten", sagte er.