NBA Doncic überragend: Lakers retten sich zu zweitem Saisonsieg Stand: 03.11.2022 06:12 Uhr

Dank einer weiteren Ausnahme-Leistung von Luka Doncic und guter Abwehrarbeit von Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber haben die Dallas Mavericks erstmals in dieser NBA-Saison zwei Spiele in Serie gewonnen.

Gegen die Utah Jazz holten die Mavs am Mittwochabend ein 103:100 - Kleber verteidigte den letzten Fehlwurf der Jazz und Doncic sammelte 33 Punkte. Der erst 23 Jahre alte Slowene kam nun in jedem der ersten sieben Saisonspiele auf mindestens 30 Zähler - das war vor ihm nur zwei anderen Spielern in der NBA-Geschichte gelungen. Der letzte davon war der große Wilt Chamberlain in der Saison 1962/1963.

Topteam der NBA bleiben die Milwaukee Bucks. Das 116:109 gegen die Detroit Pistons war der siebte Sieg im siebten Spiel, keine andere Mannschaft in der besten Basketball-Liga der Welt ist noch immer ungeschlagen. Giannis Antetokounmpo kam auf 32 Punkte.

Zwei Tage nach dem ersten Saisonsieg gaben die Los Angeles Lakers bei der Niederlage gegen die New Orleans Pelicans zwischenzeitlich 16 Punkte Vorsprung aus der Hand, retten sich aber mit einem Dreier bei auslaufender Uhr in die Verlängerung und gewannen doch noch 120:117. Bester Werfer der Partie war keiner der Stars, sondern Lonnie Walker IV mit 28 Punkten.