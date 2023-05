Bundesliga BVB-Youngster Bellingham: "Kann es immer noch nicht glauben" Stand: 30.05.2023 08:03 Uhr

Borussia Dortmunds Jude Bellingham hat sich öffentlich zum dramatisch verlorenen Titelkampf geäußert, zu seiner persönlichen Zukunft aber keine Auskunft gegeben.

"Ich kann es immer noch nicht glauben, dass es so ausgegangen ist und dass wir es selbst nicht über die Ziellinie gebracht haben", schrieb der englische Fußball-Nationalspieler bei Instagram. Er hoffe aber, dass der Zusammenhalt danach "eine neue Ära für den Club einläuten" werde, "in der er jedes Jahr bis zum Schluss um Trophäen mitkämpfen kann. Das ist, was die Stadt und ihre Fans verdienen".

Für ihn persönlich sei es "niederschmetternd" gewesen, "meine Teamkollegen leiden zu sehen, während ich keinen Einfluss auf den Ausgang nehmen konnte". Der 19-Jährige, den zuletzt Knieprobleme geplagt hatten, saß beim 2:2 des BVB am letzten Spieltag gegen den FSV Mainz 05 nur auf der Bank.

Eine solche Atmosphäre wie beim Saisonfinale habe er noch nie erlebt, berichtete der Mittelfeldspieler: "Ich hatte Gänsehaus über die ganzen 90 Minuten, während ich von der Bank aus nur zuschauen konnte".

Es ist möglich, dass Bellingham nicht mehr im schwarz-gelben Trikot aufläuft. Dem Vernehmen nach steht er vor einem Wechsel zu Real Madrid.