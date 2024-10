Formel 1 in Austin Verstappen sichert sich Sprint-Pole Stand: 19.10.2024 08:25 Uhr

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat zum Auftakt des US-Gastspiels in Austin/Texas ein erstes Zeichen der Stärke gesetzt. Der niederländische Red-Bull-Star sorgte am Freitag für die Bestzeit im Sprint-Qualifying.

Damit beginnt Verstappen das Kurzrennen beim Großen Preis der USA am Samstagabend von ganz vorne. Zweiter wurde George Russell im Mercedes. Auf Rang drei landete Charles Leclerc im Ferrari noch vor WM-Verfolger Lando Norris im McLaren.

Aus für Piastri in Q1

Norris' Teamkollege Oscar Piastri sorgte für eine Negativüberraschung mit dem Aus in Q1. Der Australier hatte bei seiner besten Runde die Streckenmarkierung in Kurve 19 überquert, die Zeit wurde gestrichen. Zu den Profiteuren gehörte Haas-Pilot Nico Hülkenberg, der überzeugte und vom sechsten Rang ins Rennen über etwa 100 Kilometer startet.

Nach dem Sprint, bei dem die Ränge eins bis acht Punkte bringen, steht in Texas in der Nacht zu Sonntag das Qualifying für den Grand Prix an. Das 19. Saisonrennen steigt dann am Sonntag.