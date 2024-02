Frau erhebt Vorwürfe "Unangemessenes Verhalten" - Untersuchung gegen Red-Bull-Teamchef Horner Stand: 05.02.2024 17:01 Uhr

Christian Horner, Teamchef des Formel-1-Teams Oracle Red Bull Racing, wird "unangemessenes Verhalten" gegenüber einer Kollegin vorgeworfen. Red Bull hat "externe Ermittlungen" eingeleitet.

Die englische Zeitung "The Times" berichtet, dass das Team die Einleitung einer Untersuchung gegen Horner bestätigt habe. Eine Frau habe im Red-Bull-Konzern über "unangemessenes Verhalten" von Horner ihr gegenüber berichtet. Gegen Horner würde nun eine "externe Untersuchung" laufen. Ein Rechtsanwalt sei mit der Sache betraut, die Vorwürfe würden als "schwerwiegend" eingestuft. Was genau Horner vorgeworfen wird, ist noch nicht bekannt.

"Das Unternehmen nimmt diese Angelegenheit äußerst ernst und die Untersuchung wird so schnell wie möglich abgeschlossen. Es wäre zum jetzigen Zeitpunkt nicht angebracht, weitere Kommentare abzugeben" , teilte Red Bull der Zeitung zufolge mit.

Horner weist Vorwürfe zurück

Horner wies die Anschuldigungen in der niederländischen Zeitung "De Telegraaf" vollständig zurück. Er will das Team weiter auf die Saison vorbereiten, die am 2. März mit dem Rennen in Bahrain startet.

Horner ist seit Gründung des Red-Bull-Teams im Jahr 2005 dessen Teamchef. Der 50-Jährige führte das Red-Bull-Team zu sieben Fahrer-Titeln bei der WM. Vier Siegen von Sebastian Vettel folgten bislang drei von Max Verstappen. Zudem gewann Horner mit Red Bull sechsmal den Konstrukteurstitel.