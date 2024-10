Großer Preis von Mexiko Sainz gewinnt Qualifying Stand: 27.10.2024 09:13 Uhr

Carlos Sainz und Ferrari haben ihre starke Form bestätigt und dürfen sich eine Woche nach dem Doppelsieg von Austin Hoffnungen auf einen weiteren Triumph machen. Sainz eroberte im Qualifying von Mexiko in 1:15,946 Minuten die Pole Position für das Rennen heute um 21 Uhr (im Liveticker bei sportschau.de).

Für Sainz ist es die sechste Pole der Karriere. Teamkollege Charles Leclerc, Sieger zuletzt in Austin vor Sainz, schaffte es in der Qualifikation auf Rang vier.

Im Titelrennen mit Lando Norris sicherte sich Weltmeister Max Verstappen einen Vorteil. Der Niederländer wurde im Red Bull Zweiter vor dem drittplatzierten Norris. Der Niederländer gewann das Rennen in der Höhe von Mexiko-Stadt in den vergangenen drei Jahren im Red Bull, allerdings wartet er in dieser Saison seit dem 23. Juni auf seinen nächsten Grand-Prix-Erfolg. Im Klassement hat Verstappen vor dem 20. von 24 Saisonrennen aber immer noch 57 Punkte Vorsprung.

Hülkenberg Zehnter im Qualifying, Perez erlebt Debakel beim Heimspiel

Verstappens Teamkollege Sergio Perez, der bei Red Bull um seine Zukunft kämpft, erlebte ausgerechnet beim Heimspiel ein Debakel. Der Mexikaner klagte in Q1 über Bremsprobleme in langsamen Streckenabschnitten und kam nicht über den 18. Startplatz hinaus. Nico Hülkenberg im Haas startet als Zehnter noch in den Top Ten.