Großer Preis von Mexiko Norris mit Wut im Bauch und kühlem Kopf Stand: 25.10.2024 15:33 Uhr

Das Formel-1-Titelduell zwischen Max Verstappen und Lando Norris geht in Mexiko in die nächste Runde. Fernando Alonso feiert derweil ein Jubiläum.

Mit frischem Haarschnitt und altem Frust nahm Lando Norris Kurs auf den nächsten Angriff im Titelrennen der Formel 1. Der Ärger über die umstrittene Strafe nach dem harten Zweikampf mit Weltmeister Max Verstappen in Austin war beim großen WM-Herausforderer auch vier Tage danach noch immer nicht verflogen.

"Ich bin weiterhin nicht einverstanden, als Team sind wir nicht einverstanden, und ich denke, die Mehrheit der Leute ist es auch nicht" , sagte Norris am Donnerstag (24.10.2024) im Fahrerlager des Autodromo Hermanos Rodríguez.

Zeit wird knapp für Norris

Als Folge des Duells, das am vergangenen Sonntag in Texas die Gemüter erhitzt hatte, startet McLaren-Star Norris mit dem Nachteil von 57 Punkten Rückstand auf Verstappen in den Großen Preis von Mexiko (Sonntag, 21 Uhr, im Live-Ticker bei sportschau.de).

Fünf Rennen vor dem Saisonfinale wird die Zeit knapp. Norris muss der Aufholjagd beim Heimspiel von Verstappens Teamkollegen Sergio Perez dringend neuen Schwung verleihen. Der Glaube an die eigene Stärke ist da.

Noch nicht auf dem Level des Rivalen

"Ich mache meinen Job nicht perfekt, aber ich mache ihn auch nicht schlecht" , sagte der Brite, sprach zugleich aber von einer "schwierigen Situation" , in der er sich befinde: "Seine einzige Aufgabe ist es, mich zu schlagen, und das hat er in Austin getan. Max ist sehr gut in dem, was er tut. Er ist der Beste der Welt. Es ist nicht leicht, gegen die Besten der Welt anzutreten."

Er sei, sagte Norris, noch nicht ganz auf dem Level seines Rivalen. "Das hört sich blöd an, ist aber wohl die Wahrheit. Gleichzeitig ist es für mich eine Erfahrung, um zu lernen und mich weiterzuentwickeln" , sagte Norris.

Verstappen mit Vorentscheidung?

Verstappen reist mit dem gewohnt großen Selbstvertrauen zum zweiten Stopp des amerikanischen Triple-Headers, der eine Woche später nach Brasilien führt. 146 Zähler sind bis zum Saisonende noch zu vergeben, nach Mexiko sind es nur noch 120.

Zumindest eine Vorentscheidung kann Verstappen im Red Bull also herbeiführen. Das ist auch seinem dritten Platz von Austin zu verdanken.

Mit dem strittigen Manöver, bei dem ihn Norris kurz vor Schluss außerhalb der weißen Streckenmarkierung überholte hatte, und der oftmals unklaren Regelauslegung der Rennkommissare wurde auch Verstappen konfrontiert.

Hart aber fair

"Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem man ein Regelbuch im Auto braucht" , sagte der Weltmeister. Weiteren Ärger zwischen den WM-Rivalen soll es in Mexiko nicht geben.

Norris will weiter hart, aber fair kämpfen - und sich doch anpassen. "Ich muss ihn besiegen" , sagte Norris, "Die Dinge werden sich ein wenig ändern müssen, ich werde meine Herangehensweise ein wenig ändern, aber ich muss nicht alles ändern. Es liegt an mir, das Blatt zu wenden."

Alonso vor 400. Grand Prix

Um den Titel fährt Fernando Alonso in diesem Jahr nicht mit, dennoch hat er einen tolles Rennen vor sich.

Aston-Martin-Pilot Fernando Alonso steht vor einem großen Jubiläum

Alonso prägt die Formel 1 seit zwei Jahrzehnten mit. Er war es, der 2005 die Titel-Ära von Michael Schumacher bei Ferrari beendete. Er war es, der an Sebastian Vettel verzweifelte. Alonso lieferte packende Rennen, aber auch Skandale und Kontroversen.

An diesem Wochenende nimmt Alonso mit 43 Jahren an seinem 400. Grand Prix teil. "Natürlich sind Titel und Rennsiege das Wichtigste für uns Fahrer. Gleichzeitig zeigt es meine Liebe für den Sport und die Disziplin, die ich seit mehr als 20 Jahren auf einem sehr hohen Niveau aufbringen muss" , sagte der Spanier, der zweimal Weltmeister wurde.