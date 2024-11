Großer Preis von Brasilien Norris siegt dank Teamorder im Sprint Stand: 02.11.2024 16:10 Uhr

Lange musste Lando Norris warten, dann durfte er aber doch den Formel-1-Sprint in Sao Paulo/Brasilien gewinnen. Der Brite wurde erst zwei Runden vor Schluss von seinem Teamkollegen Oscar Piastri vorbeigelassen und sah die Zielflagge im Autodromo Jose Carlos Pace als Erster.

Enorm wichtig für Norris, denn in der Gesamtwertung konnte er zwei Punkte auf Titelrivale Max Verstappen aufholen. Der Weltmeister wurde nach langem Kampf Dritter und betrieb Schadensbegrenzung. Verstappen verpasste zum ersten Mal in diesem Jahr den Sieg beim Sprint, alle vier zuvor hatte er gewonnen.

"Einen riesigen Dank an Oscar"

"Wir haben super als Team gearbeitet. Einen riesigen Dank an Oscar", sagte Norris nach dem Rennen. Auf den späten Platztausch sei er aber "nicht besonders stolz". Piastri zeigte sich auch ohne den Sieg glücklich: "Es war ein unglaubliches Rennen, viele Punkte für das Team", sagte er. Teamchef Andrea Stella sprach bei Sky von "zwei unglaublichen Teamplayern".

Auf Platz vier und fünf kamen die Ferraris um Charles Leclerc und Carlos Sainz ins Ziel. Die beiden hatten an den letzten beiden Rennwochenenden dominiert, konnten in Interlagos bislang aber nicht daran anknüpfen. Lange lag Leclerc auf Rang drei, musste sich aber schließlich geschlagen geben. Die Top Acht komplettierten George Russell (Mercedes/Großbritannien), Pierre Gasly (Frankreich/Alpine) und Verstappens Red-Bull-Teamkollege Sergio Perez (Mexiko).

Hülkenberg mit Motorschaden raus

Der Emmericher Nico Hülkenberg erlebte einen Sprint zum Vergessen und schied mit einem Motorschaden in seinem Haas aus. Ersatz-Teamkollege Oliver Bearman wurde 13., der junge Brite hatte das Cockpit vom erkrankten Stammfahrer Kevin Magnussen am Freitag übernommen.

"Ich denke, unsere Pace ist stark, also ich werde einfach cool bleiben und nach vorne fahren", sagte Norris vor dem Start bei Sky. Das bewiesen die McLaren am Start sofort. Piastri preschte aber etwas schneller als sein Teamkollege los. Dahinter machte Verstappen gleich Druck auf Leclerc. In der Folge konnten die beiden McLaren vorne wegziehen. Verstappen drängte im Rückspiegel des Ferrari auf Rang drei, biss sich aber die Zähne aus - obwohl er mit aufgeklapptem Heckflügel in den DRS-Zonen einen Geschwindigkeitsvorteil hatte.

Einen Fehler von Leclerc konnte er nicht nutzen und musste von seinem Renningenieur Gianpiero Lambiase beruhigt werden, verlor dann aber selbst das Heck und Zeit. In Runde 18 zog Verstappen dann aber letztendlich vorbei und blies zum Angriff auf die McLaren. Die reagierten erst vier Runden später und tauschten die Positionen.