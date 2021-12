Wut von Mercedes erzürnt Red Bull

Dessen Pendant bei Mercedes, Toto Wolff, wütete noch während der dramatischen letzten Rennrunde am Funk in Richtung Rennleitung: "Nein Nein, Michael, das ist so nicht richtig." Die Nachricht ging in Richtung des Renndirektors Michael Masi, der in den letzten Wochen nicht die glücklichste Figur abgab. Die Wut bei den Verantwortlichen war so groß, dass noch am Abend, als der erste Protest von der FIA abgeschmettert wurde, eine mögliche Berufung angekündigt wurde. Bis Donnerstag (16.12.21) hat Mercedes Zeit, sich zu erklären.

Die Stimmung gegen Masi und die Rennleitung wurde noch am Sonntagabend vom künftigen Mercedes-Piloten George Russell befeuert, der via Twitter davon sprach, dass das "nicht zu akzeptieren" sei. Hamiltons Bruder Nicolas sprach von einem "Skandal" - ebenso wie die britische Presse, vor allem der Boulevard. Unterdessen nennt Red Bulls Motorsportchef Mercedes einen "unwürdigen Verlierer". Und sogar Ex-F1-Chef Bernie Ecclestone schießt gegen die Mercedes-Veranwortlichen.

Hat Hamilton Wolff kontaktiert?

Scharfe Rhetorik prägten die Stunden und Tage nach dem größten Ereignis, das dieser Sport seit Jahren erlebt hat. Und was macht eine der prägendsten Figuren der Formel 1? Er schweigt. Die Niederlage, die Hamilton im aufwühlendsten Moment seiner Karriere als "Manipulation" bezeichnete, scheint er akzeptiert zu haben.

Gerüchte aus England besagen, dass Hamilton Wolff bereits am Montag kontaktiert haben soll, um ihn davon zu überzeugen, dass das Team von weiteren Protesten absieht. Es würde ins Bild passen. Ins Bild eines fairen Verlierers.

Stand: 14.12.2021, 11:30