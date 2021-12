Verstappen gegen Hamilton – Gewinner ist die Formel 1

Während die Verantwortlichen am Kommandostand von Red Bull feierten, stand der Mercedes-Crew um Teamchef Toto Wolff das Entsetzen ins Gesicht geschrieben. Keine Frage: Das Glück war in Abu Dhabi auf Seiten Red Bulls. Das war in dieser Saison auch schon anders gewesen. Unabhängig vom Verlauf des letzten Rennens war schon vorher klar: Wer auch immer Weltmeister wird, hat es sich verdient.

Abu Dhabi als Ende einer wilden Achterbahnfahrt

Abu Dhabi hat das Auf und Ab der Gefühle über die gesamte Saison, vor allem aber in den letzten Wochen, auf die Spitze getrieben. Spätestens seit dem Rennen in den USA Ende Oktober war es eine wilde Achterbahnfahrt, an deren Ende als Gewinner auch die Formel 1 selbst steht. Die Rennserie hat nach Jahren der Langeweile an der Spitze in dieser Saison einen Zweikampf bekommen, der sportlich seinesgleichen sucht.

Zwei absolute Ausnahme-Könner, die sich keinen Zentimeter schenken und folgerichtig in vielen Situationen auch die Grenzen der Regeln austesten. Nur vier der 22 Saisonrennen gingen nicht an Verstappen oder Hamilton. Bei den letzten sechs Grand Prix fuhren beide durchgehend auf Platz eins und zwei. Die anderen Fahrer waren oft nur Statisten in einem Zweikampf, der nun seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht hat.

Die größe Herausforderung wartet noch auf die Formel 1

Durch einige Regeländerungen und überarbeite Boliden wird sich 2022 viel verändern – und möglicherweise auch sportlich verschieben. Vieles aber spricht dafür, dass die beiden Ausnahmekönner auch im kommenden Jahr alles überstrahlen werden. Für die Formel 1 ist es ein Segen, dass Hamilton – der mit George Russell einen neuen Teamkollegen bekommt – seinen Mercedes-Vertrag verlängert hat.

Es gibt der Rennserie die Chance, an glorreiche Jahre anzuknüpfen und mehr und mehr Fans für sich zu begeistern. Und jene zurückzugewinnen, die man in den vergangenen Jahren verloren hat. Sportlich befindet sich die Königsklasse des Motorsports auf einem Höhepunkt, den ihr wohl wenige zugetraut hätten.

Stand: 12.12.2021, 19:25