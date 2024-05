Platz eins für Ferrari Leclerc schnappt sich in Monaco die Pole Position Stand: 25.05.2024 17:02 Uhr

Charles Leclerc hat seine starken Trainingseindrücke bestätigt und sich beim Großen Preis von Monaco Startplatz eins geholt. Weltmeister Max Verstappen schaffte es im Qualifying am Samstag (25.05.2024) nicht in die erste Reihe.

Der Monegasse Leclerc fuhr auf dem Stadtkurs von Monaco in 1:10,270 Minuten die schnellste Runde. Neben ihm steht beim Rennen am Sonntag überraschend der Australier Oscar Piastri im McLaren (+0,154 Sekunden). Platz drei holte sich mit Carlos Sainz (+0,248 Sekunden) der zweite Ferrari-Pilot. Der WM-Führende und Titelverteidiger Verstappen (+0,297 Sekunden) musste sich im Red Bull am Ende mit Rang sechs begnügen.

Im achten Saisonrennen am Sonntag (ab 15 Uhr im Livecenter von sportschau.de) peilt Leclerc nun seinen ersten Sieg in der Heimat an: In fünf Anläufen ist es ihm in der Formel 1 bislang nie gelungen. Auf dem engen Stadtkurs in Monaco ist die Pole Position besonders wichtig, allerdings keine Garantie für den Sieg. Leclerc selbst war 2021 und 2022 bereits in seiner Geburtsstadt von Platz eins aus gestartet. "Die Emotionen hier sind viel intensiver als anderswo. Ich bin sehr, sehr glücklich, aber ich weiß, dass die Quali nicht alles ist" , sagte Leclerc: "Im Rennen muss alles zusammenpassen, das ist uns zuletzt nicht immer gelungen."

Nico Hülkenberg beendete das Qualifying auf dem 12. Platz. Dem Haas-Piloten drohte aber noch eine Strafe: Im zweiten Abschnitt der Session hatte er durch langsame Fahrt eine schnelle Runde von Esteban Ocon (Alpine) gestört.