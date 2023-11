Formel 1 in Abu Dhabi Verstappen krönt Rekordsaison im letzten Rennen Stand: 26.11.2023 15:36 Uhr

22 Rennen, 19 Siege: Formel-1-Dominator Max Verstappen (Red Bull) hat seine ohnehin schon grandiose Saison veredelt und auch das letzte Rennen der Saison in Abu Dhabi gewonnen.

Erneut ließ der Red-Bull-Pilot der Konkurrenz am Sonntag (26.11.2023) keine Chance und setzte sich ohne Probleme gegen Charles Leclerc (Ferrari, +17,993 Sekunden) und George Russell im Mercedes (+20,328) durch. Verstappens Teamkollege Sergio Pérez fiel nach einer Strafe auf den vierten Platz zurück.

"Ein weiteres unglaubliches Rennen" , funkte Verstappen bei der Zieldurchfahrt an die Box. "Du warst einfach großartig" , lobte Red-Bull-Teamchef Christian Horner.

Saison der Superlative für Verstappen und Red Bull

Verstappen legte eine Saison hin, die es in der Formel 1 so noch nie gegeben hat. Der Dominator brach gleich mehrere Rekorde, unter anderem sammelte er die meisten Siege und meisten Punkte in einer Saison. Bemerkenswerte Randnotiz: Verstappen hätte sogar im Alleingang auch die Konstrukteurswertung gewonnen, er holte 575 Zähler. Der Niederländer führt nun am Ende die WM-Wertung mit dem größten Vorsprung der Geschichte an.

Und er feierte seinen insgesamt 54. Grand-Prix-Sieg, damit lässt der Niederländer in der ewigen Bestenliste Sebastian Vettel hinter sich. Nur die beiden Rekordweltmeister Lewis Hamilton (103) und Michael Schumacher (91) haben mehr Siege eingefahren als der alte und neue Weltmeister. Und dabei ist Verstappen erst 26 Jahre alt.

Horner lobt Verstappen als "einen der größten Namen"

"Es war eine unfassbare Saison" , sagte der dreimalige Weltmeister: "Das hat mir sehr viel gegeben. Es wird schwer werden, so etwas ähnliches nochmal zu schaffen. Wir arbeiten daran, auch nächstes Jahr wieder ein sehr konkurrenzfähiges Auto hinzustellen."

Mit all den Bestmarken "muss man anfangen, über ihn als einen der größten Namen im Sport zu sprechen. Ich denke, er hat sich seinen Platz dort verdient" , sagte Red-Bull-Teamchef Horner über Verstappen.

Deutscher Pilot Hülkenberg landet auf Platz 15

Der deutsche Pilot Nico Hülkenberg, von Rang acht ins Rennen gegangen, landete zum Saisonabschluss im Haas nur auf Platz 15. In der Teamwertung verteidigten Rekordweltmeister Lewis Hamilton und Russell für Mercedes im Kampf mit Ferrari Platz zwei in der Teamwertung hinter Red Bull.

Das Rennen selbst lieferte recht wenig Spektakel, Verstappen legte auf der Pole Position einen guten Start hin und verteidigte seine Führung gegen Leclerc. Danach verwaltete er seinen Vorsprung, ohne allerdings klar davonzuziehen.

Doch weil die ersten Boxenstopps ohne Probleme liefen, blieb ein echter Angriff von Leclerc auf Verstappen aus. In der Folge konnte der Niederländer auf der harten Reifenmischung ein Polster herausfahren. Zehn Runden vor Schluss betrug sein Vorsprung rund acht Sekunden, so dass er dem souveränen Sieg entgegenfahren konnte.