Formel 1 in Mexiko Verstappen siegt auch in Mexiko, Blamage für Perez Stand: 29.10.2023 23:15 Uhr

Weltmeister Max Verstappen hat auch das Formel-1-Rennen in Mexiko gewonnen. Sergio Perez war am Sonntag (29.10.23) bei seinem Heim-Grand-Prix bereits in der ersten Runde selbstverschuldet ausgeschieden.

Der Weltmeister hat dank zweier exzellenter Starts, der Stärke seines Red Bull und gutem Reifenmanagement seinen Siegeszug fortgesetzt und sich mit einem weiteren Bestwert in den Geschichtsbüchern der Königsklasse verewigt. Der Red-Bull-Star verbesserte mit seinem 16. Saisonsieg den eigenen Rekord aus dem vergangenen Jahr. Durch seinen 51. Sieg der Karriere zog er zudem in der "ewigen" Bestenliste mit Alain Prost gleich. Das Podium komplettierten Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Mercedes und Pole-Setter Charles Leclerc im Ferrari.

Blamage von Perez, keine Punkte für Hülkenberg

Eine Blamage erlebte Lokalmatador Sergio Perez. Der Mexikaner, der im Red Bull dringend ein Erfolgserlebnis benötigt hätte, schied nach einer Kollision mit Leclerc in der Startphase aus. Für seinen Stellenwert bei Red Bull und den Kampf um Rang zwei in der Fahrer-WM war die Nullrunde beim Heimrennen ein großer Rückschlag. "Ich bin natürlich sehr traurig" , sagte Perez.

Die Hoffnungen von Nico Hülkenberg auf Punkte beim Jubiläum erfüllten sich nicht. Der Haas-Pilot belegte in seinem 200. Grand Prix in der Königsklasse den 13. Rang und verpasste die Punkteränge, nachdem er bis in die Schlussphase hinein Platz zehn verteidigt hatte.

Doppelte "Gefahr" für Ferrari

Ferrari hatte im Qualifying für die große Überraschung gesorgt und die erste Startreihe mit Leclerc und Carlos Sainz erobert. Die Gefahr für den Ferrari-Star kam aus zwei Richtungen: Hinter ihnen, auf Startplatz drei, stand Verstappen im überlegenen Red Bull. Vor Leclerc lag die scheinbar endlos lange Start-und-Zielgerade. Leclercs Windschatten benötigte Verstappen für das erwartete Überholmanöver aber gar nicht.

Der Niederländer erwischte einen herausragenden Start und schob sich schon nach wenigen Metern zwischen die Ferraris und bog neben Leclerc auf der Innenseite in die erste Kurve. Perez, von Rang fünf gestartet, schloss auf der Außenbahn ebenfalls zu Leclerc auf - und verschätzte sich.

Der Publikumsliebling schnitt dem Ferrari den Weg ab. Perez' Heck hob beim spektakulären Zusammenstoß ab. Zwar schaffte es Perez in die Box, dort musste er den Boliden aber abstellen. Wütend hämmerte Perez auf den Lenker, die Enttäuschung stand ihm ins Gesicht geschrieben. Leclerc fuhr trotz beschädigtem Frontflügel weiter, während Verstappen an der Spitze seinen Vorsprung sukzessive ausbaute.

Heftiger Crash von Magnussen - offenbar unverletzt

Magnussen, Hülkenbergs Teamkollege bei Haas, crashte in der 35. Runde heftig in die Bande. Der Däne stieg selbstständig aus seinem Boliden, aus dem kurz darauf Flammen schossen. Das Rennen wurde nach etwa 25 Minuten mit einem stehenden Start wiederaufgenommen.

Verstappen reagierte beim Restart erneut stark und behielt die Führung. Dahinter machte Hamilton auf den weicheren Medium-Reifen Druck. Der Brite überholte Leclerc, der Rückstand auf Verstappen auf der harten Mischung wurde aber stetig größer.