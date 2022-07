Ab 18 Uhr im Ersten So läuft die Sportschau am Samstag Stand: 22.07.2022 15:16 Uhr

Julia Scharf präsentiert am Samstag die Sportschau mit dem 2. Spieltag der 2. Bundesliga und dem Auftakt in der 3. Liga. Dazu gibt es Formel 1 und Frauenradsport.

In dieser Reihenfolge sind die Berichte in der Sportschau am Samstag ab 18 Uhr im Ersten geplant.

3. Liga | 1. Spieltag Partie Kommentar Dynamo Dresden - 1860 München Torsten Püschel Rot-Weiss Essen - SV Elversberg Torsten Winkler FC Ingolstadt - SpVgg Bayreuth Christoph Nahr

Fußball-EM der Frauen

Vorstellung Tor des Monats Juni

2. Bundesliga | 2. Spieltag Partie Kommentar 1. FC Heidenheim - Eintracht Braunschweig Florian Eckl 1. FC Nürnberg - Greuther Fürth Markus Othmer Holstein Kiel – 1. FC Kaiserslautern Jan Neumann

Formel 1 Bericht Autor Story Mick Schumacher Andreas Troll