Leverkusen Heidenheim

45. +6

Halbzeitfazit:

2:2 steht es nach zur Pause der Bundesligasamstagspartie zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Heidenheim 1846. Der Meister verzeichnete durch einen Mitteldistanzschuss Xhakas eine erste Chance (6.). Durch Hincapié leistete er sich dann einen katastrophalen Ballverlust, den Dorsch nach Vorarbeit Pieringers bestrafte (10.). Nachdem die Werkself durch einen weiteren Versuch Xhakas aus der zweiten Reihe die schnelle Antwort knapp verpasst hatte (13.), bauten die Ostalbstädter ihren Vorsprung aus, indem Honsak ein Solo mit seinem ersten Bundesligator für den neuen Verein krönte (21.). In der Folge fuhr das Alonso-Team sein Kombinationstempo hoch und kam immer zielstrebiger daher. Im Anschluss an einen Pfostentreffer Tapsobas (27.) stellte es durch Palacios erst den Anschluss her (30.) und glich nur wenig später durch Schick aus (32.); beiden erfolgreichen Strafraumschüssen gingen Flachpässe voraus. Die Schmidt-Auswahl fand in der jüngsten Viertelstunde in offensiver Hinsicht kaum noch statt, konnte aber weitere Topchancen Leverkusens verhindern. Bis gleich!