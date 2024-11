63. Patrick Osterhage Freiburg Gelb-Rote Karte für Patrick Osterhage (SC Freiburg)



62. Aktuell gibt es wenig Highlights, weil beide Teams sich hier und da kleinere Fehler leisten und den Ball damit im Mittelfeld verlieren. Zudem landet das Leder immer wieder im Aus, sodass der Spielfluss unterbrochen wird.

61. Max Rosenfelder Freiburg Einwechslung bei SC Freiburg: Max Rosenfelder

61. Lukas Kübler Freiburg Auswechslung bei SC Freiburg: Lukas Kübler

61. Junior Adamu Freiburg Einwechslung bei SC Freiburg: Junior Adamu

61. Nicolas Höfler Freiburg Auswechslung bei SC Freiburg: Nicolas Höfler

58. Patrick Osterhage Freiburg Gelbe Karte für Patrick Osterhage (SC Freiburg)

Ryerson stellt auf Höhe der Mittellinie clever den Körper rein und luchst Osterhage damit den Ball ab. Der Freiburger zieht sicherheitshalber das taktische Foul, um den Konter zu verhindern.

56. Dortmunds Drangphase scheint beendet, denn die Gastgeber lassen Freiburg nun wieder mehr Zeit im Aufbau. Das Spielgeschehen ähnelt nun wieder mehr der Anfangsviertelstunde im ersten Durchgang, als beide Teams sich über weite Strecken mit wenig Tempo zufrieden gaben.

53. Die Gäste sorgen mit einem Angriff über die rechte Seite für Entlastung. Dōan flankt hoch in Richtung zweiter Pfosten, doch die Hereingabe ist für Grifo nicht erreichbar.

51. Freiburg schwimmt und es spielt nur Borussia Dortmund! Die Bälle sind bei den Breisgauern nach wenigen Sekunden wieder weg, der BVB spielt aggressives Pressing und geht deutlich auf den nächsten Treffer.

48. Beier kommt nicht dran! Der SC findet vor dem eigenen Strafraum keinen Zugriff und Nmecha spielt einen frechen Steckpass durch die Mitte. Beier startet durch, doch Atubolu ist rechtzeitig aus seinem Kasten herausgelaufen und klärt zwischen Elfmeterpunkt und Fünfmeterraum.

47. Die Dortmunder machen dort weiter, wo sie vor dem Halbzeitpfiff angefangen haben: Mit viel Passschärfe nach vorne spielen! Gittens holt direkt mal eine Ecke heraus, die allerdings nichts einbringt aus BVB-Sicht.

46. Beide Teams kommen unverändert aus der Kabine!

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +2 Halbzeitfazit:

Der BVB wird seiner Heimstärke gerecht und führt zur Halbzeit mit 2:0! Die Gastgeber erwischten Freiburg mit einem tollen Kombination auf dem falschen Fuß und Beier vollendete nach starker Ballmitnahme zum 1:0 (7.). Danach war das Spiel rund eine Viertelstunde recht zäh, die beste Chance des SC erweckte die Partie wieder zum Leben: Grifo scheiterte an Kobel und Höler im Nachsetzen an der Latte und Anton (24.). Ab da wurde das Spiel temporeicher, weil vor allem der BVB viel investierte. Brandt wurde von drei Verteidigern am 2:0 gehindert (24.) und Malen spielte einen schwarz-gelben Konter nicht richtig zu Ende (32.). Besser machte es Nmecha in der Schlussphase aus der Distanz und besorgte das 2:0 (40.).

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45. Erneut sucht Malen aus dem Rückraum den Abschluss, der Ball wird noch zur Ecke abgefälscht. Brandt führt den Eckstoß aus, doch die Hereingabe kommt noch vor dem ersten Pfosten herunter und wird geklärt.

43. Freiburg wird in der Halbzeitpause den Matchplan ändern müssen, denn bis auf die Dreifachchance von Grifo und Höler ist der SC offensiv bisher blass geblieben und liegt 0:2 hinten.

40. Felix Nmecha Dortmund Tooor für Borussia Dortmund, 2:0 durch Felix Nmecha

Nmecha macht es aus der Distanz! Freiburg packt auf Dortmunds linker Offensivseite nicht klar zu und Gittens kann den freistehenden Nmecha im Rückraum bedienen. Der Nationalspieler nimmt das Spielgert kurz an, verwandelt aus 24 Metern mit viel Gefühl halbhoch im linken Eck.

38. Beim SC spielt Dōan in der Offensive heute die auffälligste Rolle, doch der Stürmer wird vom BVB nahe des schwarz-gelben Strafraums mit vereinten Kräften gestoppt. Die Gäste fordern Freistoß, doch der Schiedsrichter lässt weiterspielen.

34. Die Schwarz-Gelben setzen sich nun phasenweise am Freiburger Strafraum fest und wieder hat Malen mit einem Schuss aus der zweiten Reihe seine Finger im Spiel. Atubolu muss den Flachschuss im Nachfassen sichern, damit Beier nicht zum 2:0 abstauben kann.

32. Malen zu ungenau! Dortmund kontert im eigenen Stadion, weil Brandt das Tempo anzieht und rechts den Niederländer mitnimmt. Malen will das Spielgerät scharf nach innen legen auf den durchgelaufenen Beier, doch am Ende ist es kein Pass und auch kein Torschuss - Abstoß für den SC!

31. Die Visiere wurden auf beiden Seiten nun hochgeklappt, das Spiel ist mittlerweile unterhaltsamer als noch in der Anfangsviertelstunde.

27. Der BVB schnuppert am 2:0! Malen ist auf rechts durch und spielt von der Grundlinie scharf nach innen. Brandt steht im Fünfmeterraum ideal, bekommt den Ball gegen drei Freiburger aber nicht über die Linie. Da haben die Breisgauer mit Mann und Maus verteidigt!

24. Das muss das 1:1 sein! Dortmund leistet sich in Person von Kobel im Aufbau einen Schnitzer und Dōan sieht links den freistehenden Grifo. Der Italiener scheitert an Kobel, danach trifft Höler im ersten Versuch die Latte und beim zweiten Abschluss blockt Anton im Fünfmeterraum.

23. Bis auf den frühen Treffer des BVB gab es bisher noch keine richtigen Highlights: Freiburg steht defensiv gewohnt sicher und verschleppt das Tempo im Aufbau. Dortmund hingegen müht sich noch im Spiel nach vorne, wirkt insgesamt aber zielstrebiger mit Ball am Fuß.

21. Gittens zieht mal ab! Nmecha setzt den Engländer mit einem Pass nach links in Szene und mit schnellen Bewegungen zieht der Offensivmann nach innen, schließt mit rechts ab. Atubolu sichert das Spielgerät im Nachfassen.

19. Dortmunds Außenverteidiger Bensebaïni und Ryerson schalten sich wie gewohnt ins Angriffsspiel über die Flügel ein, doch die Flankenbälle finden ohne Guirassy im Zentrum noch keinen Abnehmer.

17. Lienhart probiert mit einem weiten Ball den gestarteten Dōan anzuspielen, doch Anton beweist gutes Stellungsspiel und bringt das Leder per Kopf in den Besitz der Gastgeber.

15. Der SC kommt mit dem Anlaufen des BVB gut zurecht, leistet sich keine unnötigen Ballverluste in der eigenen Hälfte. Aktuell findet das Spiel zum Großteil zwischen den Strafräumen statt.

12. Beide Mannschaften verfolgen in der Anfangsphase einen ähnlichen Ansatz: Im Aufbau das Leder ruhig von links nach rechts laufen lassen, gegen den Ball wird hoch und aggressiv angelaufen.

9. Freiburg fährt einen ersten Konter, weil Gittens sich im Dribbling verzettelt und die Kugel verliert. Grifo treibt das Spielgerät von links nach innen und sieht rechts einen Mitspieler, will diesen einsetzen. Doch Brandt hat den Pass gerochen und stellt sich noch rechtzeitig in den Weg.

7. Maximilian Beier Dortmund Tooor für Borussia Dortmund, 1:0 durch Maximilian Beier

Beier erzielt die frühe Führung! Der BVB erhöht aus dem Stand im Mittelfeld das Tempo, kombiniert sich von der Mittellinie aus mit einem Kontakt durch die Freiburger Reihen: Bensebaïni spielt den letzten Ball mit einem feinen Fuß zu Beier, der das Leder in vollem Tempo ideal mitnimmt und mit rechts flach im langen Eck verwandelt - eine tolle Kombination der Dortmunder!

5. Ähnlich macht es auch Freiburg im Aufbau: Atubolu wird, genauso wie Kobel auf der anderen Seite, fest als Passgeber integriert. Dann geht es schnell auf der rechten Seite, doch Bensebaïni klärt nach außen zum Einwurf.

3. Dortmund will es auch am eigenen Strafraum spielerisch lösen, der SC läuft jedoch hoch an und setzt den BVB damit früh unter Druck.

1. Los geht's, der BVB stößt an!

1. Spielbeginn

Aus dem Gästeblock steigt weiß-roter Rauch auf, deswegen wartet der Schiedsrichter noch kurz ab.

Auch Freiburg muss mit Dinkçi auf einen eigentlich gesetzten Spieler in der Offensive verzichten. Der flinke Dribbler wird von Höler ersetzt, der damit zum ersten Mal überhaupt in dieser Saison von Beginn an startet. Zudem spielt Höfler für Adamu, der zunächst auf der Bank Platz nimmt. Atobolu war zwischen den Pfosten fraglich wegen Rückenprobleme und reiste auch von der U-Nationalmannschaft ab, doch der Keeper ist fit und steht in der ersten Elf von SC-Trainer Julian Schuster.

Die Gastgeber müssen kurzfristig auf Stürmer Guirassy verzichten, der mit einem Infekt ausfällt. Damit dürfte Malen vermutlich in die Sturmspitze rücken - er ist genauso neu in der Startelf wie die Rückkehrer Kobel, Anton und Bensebaïni (zuletzt gelbgesperrt). Dafür rotieren Meyer und Groß, der zuletzt viel gespielt hat, auf die Bank. Kapitän Can darf wegen seiner Rotsperre heute nicht mitmachen.

In der Tabelle stehen die beiden Vereine dicht beieinander: Freiburg (5.) hat 17 Punkte gesammelt, Dortmund (7.) hat einen Zähler weniger auf dem Konto. Für den heimstarken BVB (5 Heimsiege) geht es daher heute darum den direkten Konkurrenten zu schlagen und den Anschluss an die Top 3 der Liga zu halten. Die Vorzeichen für schwarz-gelbe Fans sind dabei positiv, denn Dortmund hat die letzten Pflichtspiele gegen den SC jeweils gewonnen und dabei immer mindestens drei Tore geschossen!

Beim BVB war die Belastung wegen der Verletzungsmisere einiger Stammspieler zuletzt hoch, die Schwarz-Gelben sehnten sich die Länderspielpause förmlich herbei. Nach dem Pokal-Aus in Wolfsburg holte Sahins Team noch zwei Siege (Leipzig, Graz) und verlor gegen Mainz mit 1:3. Mit den Rückkehrern Kobel, Anton, Reyna und Duranville lichtet sich das schwarz-gelbe Lazarett zumindest ein wenig. Der SC Freiburg nahm im DFB-Pokal dagegen die Hürde HSV und spielte in den letzten beiden Ligaspielen vor der Pause jeweils 0:0 gegen Mainz und Union Berlin.