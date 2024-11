62. Ein Leipziger Eckball wird im Strafraum verlängert und rauscht gefährlich knapp über TSG- und RB-Akteure hinweg.

61. Mërgim Berisha Hoffenheim Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Mërgim Berisha

61. Haris Tabakovic Hoffenheim Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Haris Tabakovic

60. Nicolas Seiwald Leipzig Einwechslung bei RB Leipzig: Nicolas Seiwald

60. Arthur Vermeeren Leipzig Auswechslung bei RB Leipzig: Arthur Vermeeren

60. Assan Ouédraogo Leipzig Einwechslung bei RB Leipzig: Assan Ouédraogo

60. Benjamin Šeško Leipzig Auswechslung bei RB Leipzig: Benjamin Šeško

57. Bülter nimmt einen hohen Ball stark mit der Brust an, lässt sich aber im Anschluss zu weit nach außen drängen. Er setzt den Fuß drauf, schiebt die Kugel zu Kramarić, der ebenfalls nicht zum klaren Abschluss kommt.

56. Die Sachsen waren im zweiten Durchgang noch nicht ernsthaft gefährlich. Aktuell hat die TSG das Momentum auf ihrer Seite.

54. Openda wird rechts im Strafraum angespielt, allerdings wird er von Arthur Chaves gestellt. Aus spitzem Winkel versucht er es mit einem Drehschuss dennoch, setzt diesen aber deutlich am kurzen Eck vorbei.

53. Es ist ein verdienter Ausgleich für die TSG, die im ersten Durchgang viel investierte, sich aber nicht belohnen konnte.

50. Tom Bischof Hoffenheim Tooor für 1899 Hoffenheim, 2:2 durch Tom Bischof

Kurz darauf wackelt das Netz im Leipziger Tor aber! Nach einem Foul an Kramarić ruht der Ball 17 Meter rechts vor dem Tor in sehr guter Position. Bischof tritt an und jagt den Ball an der Mauer vorbei ins Torwarteck. Dort ist Gulácsi überwunden, das Leder knallt gegen den Innenpfosten und vom Aluminium aus in die Maschen. Es ist das erste Bundesligator für den jungen Bischof.

48. Wie in Halbzeit eins verpasst nur wenige Minuten nach Anpfiff Tabakovic den Ausgleich! Eine scharfe Flanke von Prass von der linken Seite bringt den Stürmer in kurzer Distanz in Schussposition. Aus dem Lauf schießt er Gulácsi an.

46. Hložek dribbelt mittig auf den Strafraum zu und schließt ab. Lukeba stört ihn noch entscheidend beim Schuss, sodass dieser ungefährlich ist.

46. Weiter geht's mit einem Wechsel auf Seiten der Gäste. Geertruida kommt für Klostermann ins Spiel.

46. Lutsharel Geertruida Leipzig Einwechslung bei RB Leipzig: Lutsharel Geertruida

46. Lukas Klostermann Leipzig Auswechslung bei RB Leipzig: Lukas Klostermann

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +1 Halbzeitfazit:

RB Leipzig führt zur Pause bei der TSG Hoffenheim mit 2:1. Dabei erwischten die Kraichgauer den besseren Start und hätten früh durch Tabakovic in Führung gehen müssen (4.). Nachdem sich das Spielgeschehen in den folgenden Minuten etwas beruhigte, gab es ein Torfeuerwerk: Orbán verwertete Nusas butterweiche Flanke zum 1:0 (15.). Hoffenheims sofortigen Ausgleich durch eine feine Aktion von Hložek (17.) konterte wiederum Nusa mit einem traumhaften Schuss in den rechten Knick (19.) – drei Tore innerhalb von fünf Minuten. Im Anschluss blieben weitere Großchancen aus, auch wenn beide Teams offensiv bemüht waren. Im letzten Drittel waren die Offensivakteure nicht zwingend genug. Hoffenheim ist im ersten Spiel von Neu-Trainer Ilzer ebenbürtig mit RB, das in der entscheidenden Phase aber kühler war.

45. +1 Ende 1. Halbzeit

45. +1 Bülter nochmal mit einem starken Vorstoß. Rechts setzt er sich klasse durch und flankt aus vollem Lauf, die Hereingabe ist etwas zu hoch für Tabakovic.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

44. Stach probiert es aus der zweiten Reihe, jagt den Ball aber hoch rechts auf die Ränge.

43. Hoffenheim probiert es weiterhin häufig, ist aber im letzten Drittel einfach nicht zwingend genug. So sind auch Kadeřábeks und Prass' Flanke erfolglos.

41. Bei Kampls Freistoßflanke steht Arthur Chaves gut in der Luft und klärt den Ball per Kopf ins Seitenaus.

40. Kadeřábek nimmt auf der rechten Außenbahn Tempo auf, flankt die Kugel aber zu nah an das Tor. Gulácsi fängt den Ball locker.

37. Kampl spielt einen enorm feinen Pass links in den Strafraum zu Openda. Der probiert es per Direktabnahme aus spitzem Winkel, Baumann macht sich breit und pariert.

35. Hložek dribbelt stark gegen ein paar Leipziger und will den Ball dann weiterleiten zu Bülter, spielt die Kugel jedoch zu steil.

34. Šeško will einen hohen Steilpass von Kampl artistisch mitnehmen, verfehlt jedoch die Kugel mit hohem Bein knapp.

32. Kadeřábeks Flanke findet Tabakovic, der aus einer leichten Rückwärtsbewegung heraus nicht perfekt köpfen kann, dazu unter Gegnerdruck. So legt er den Kopfball hoch rechts am Tor vorbei.

30. Hložek leitet mit zwei Kontakten Prass' Querpass nach rechts außen weiter. Dort kommt Kadeřábek angerauscht und zieht aus vollem Lauf ab. Nur knapp am linken Pfosten zischt der Ball vorbei.

29. Tabakovic fällt ein hoher Ball vor dem Tor vor die Füße, er verstolpert die Kugel jedoch ins Aus. Zudem stand der Offensivakteur im Abseits.

29. Auch Hložek probiert es aus der Distanz. Sein Schuss setzt etwas unangenehm kurz vor Gulácsi auf, ist aber zu mittig platziert.

28. Bischof schlägt eine Ecke deutlich zu kurz, bekommt aber eine zweite Chance. Er zieht von links nach innen und drischt den Ball aus etwa zwanzig Metern wuchtig über den gegnerischen Kasten.

25. Eine Flanke von der linken Seite kommt für Hložek etwas in den Rücken. Der ehemalige Leverkusener geht dennoch volles Risiko, schießt volley aber klar über das Tor.

24. In erster Instanz ist der Eckstoß harmlos, doch im zweiten Anlauf kommt der Ball hoch über ein paar Verlängerungen zurück. Schließlich köpft Šeško zu mittig, sodass Baumann den Ball halten kann. Zudem ist die Fahne des Linienrichters oben.

24. Baumgartner ersprintet noch stark einen tiefen Ball vor der Grundlinie und flankt scharf vor das Tor. Dort läuft Openda ein und verfehlt mit seinem abgefälschten Schuss aus kurzer Distanz.

22. Bei beiden Toren offenbart die TSG abermals große Defensivprobleme und verteidigte deutlich zu löchrig.

19. Antonio Nusa Leipzig Tooor für RB Leipzig, 1:2 durch Antonio Nusa

Nusa stellt die Leipziger Führung per Traumtor wieder her und sorgt für den dritten Treffer in weniger als fünf Minuten! Openda läuft auf dem rechten Flügel bis zur Grundlinie und bringt den Ball dann flach in den Rückraum. Dort hat Nusa alle Zeit und allen Raum der Welt, er legt sich den Ball zurecht und zirkelt ihn aus halblinker Position dann traumhaft in den rechten Knick.

17. Adam Hložek Hoffenheim Tooor für 1899 Hoffenheim, 1:1 durch Adam Hložek

Hoffenheim hat sofort die Antwort parat! Bülter leitet die Situation aus der Mitte ein und schiebt den Ball links in den Lauf von Prass. Dessen flache Hereingabe nach innen verfehlen Kramarić und Bülter, hinter ihnen hat Hložek Platz. Er verzögert stark und jagt den Ball dann aus zehn Metern hoch rechts in die Maschen.

15. Willi Orbán Leipzig Tooor für RB Leipzig, 0:1 durch Willi Orbán

Die favorisierten Leipziger gehen in Führung! Nusa bekommt den Ball an der linken Seitenlinie und zieht mit einem feinen Dribbling nach innen. Die deutlich zu passiven TSG-Verteidiger kommen nicht wirklich in den Zweikampf und lassen Nusa flanken. Der Norweger chippt die Kugel weich in den Rücken der Hoffenheimer Abwehr, dort steht Orbán einschussbereit und legt den Ball ins linke Eck.

14. Bischof kommt deutlich zu spät gegen Baumgartner und trifft ihn oberhalb des Fußes. Den fälligen Halbfeldfreistoß bringt Kampl nicht genau genug in den Strafraum.

11. Lukeba ist mit vorne dabei, legt sich die Kugel an einem Hoffenheimer vorbei und stößt zur Grundlinie vor. Seine Hereingabe findet den Kopf von Šeško, der aus etwa acht Metern nicht genug Druck hinter seinen Kopfball bekommt.

10. Baumann lässt im Spielaufbau Baumgartner anlaufen und geht hohes Risiko ein. Schließlich zieht der TSG-Keeper den Ball mit der Sohle zurück und umkurvt den Gegenspieler vier Meter vor dem eigenen Tor, legt die Kugel schließlich nach rechts heraus.

7. Hložek zieht aus halbrechter Position ab, Lukeba ist dazwischen und fälscht ab. Beim fälligen Eckstoß erwischt Bülter den Ball mit dem Fuß nicht. Die Leipziger spielen wiederum den Konter nicht gut aus.

5. Wieder ist Bülter links ziemlich frei, dieses Mal ist seine zu nah ans Tor getretene Flanke Beute für Gulácsi.

4. Tabakovic muss das 1:0 machen! Bischof spielt einen klasse Schnittstellenpass in den Lauf von Bülter, der halblinks der Leipziger Bewachung entwischt. Von dort legt er die Kugel zentral vor das Tor. Tabakovic läuft ein und legt den Ball aus kurzer Distanz am herauseilenden Gulácsi, aber auch am rechten Pfosten vorbei.

3. Hoffenheim hat in ruhigen ersten Minuten etwas mehr vom Spiel, in Strafraumnähe ist auf beiden Seiten aber noch nicht viel passiert.

1. Los geht's! Die Leipziger spielen in den weißen Heimtrikots, auch Hoffenheim agiert im Heimtrikot in Blau. Der Unparteiische ist Frank Willenborg, Robert Schröder schaut aus dem Kölner Keller aus zu.

1. Spielbeginn

Der neue TSG-Trainer Christian Ilzer die Hoffenheimer Startelf auf einigen Positionen und stellt das System wohl auf eine Viererkette um. Mit Nsoki, Prass, Hlozek und Tabakovic bringt er zudem vier Neue. Akpoguma, Jurasek und Tohumcu müssen dafür auf die Bank weichen, Grillitsch fehlt verletzungsbedingt.

Marco Rose nimmt im Vergleich zum torlosen Unentschieden gegen Gladbach vor der Länderspielpause zwei Wechsel vor. Castello Lukeba und Benjamin Šeško kehren in die Startelf zurück, Bitshiabu und Poulsen fehlen jeweils mit muskulären Verletzungen.

Für beide Klubs steht bis Weihnachten ein heftiges Programm mit drei Englischen Wochen an. Die beiden Mannschaften stehen in den nächsten 28 (RB) bzw. 29 (TSG) Tagen je acht Mal auf dem Platz.

Ob die neue Grazer Riege, allen voran Cheftrainer Christian Ilzer, einen erfolgreichen Einstand in Hoffenheim erlebt, ist angesichts der schweren Aufgabe fraglich. Die TSG trifft nicht nur auf den Tabellenzweiten, sondern auch auf einen seiner größten Angstgegner. Von 18 Pflichtspielduellen konnte Hoffenheim nur drei für sich entscheiden. Aktuell warten die Kraichgauer seit mehr als drei Jahren auf einen Erfolg gegen RB (1U, 5N).

Von den letzten sechs Pflichtspielen hat Hoffenheim einzig das Pokalspiel gegen den 1. FC Nürnberg gewonnen, in der Liga stehen erst zwei Siege auf dem Konto.

Nach nur neun Punkten in den ersten zehn Spielen und einem torlosen Remis in Augsburg hatte sich die TSG Hoffenheim zu Beginn der Länderspielpause von Pellegrino Matarazzo getrennt und vier Tage später mit Christian Ilzer den Nachfolger präsentiert. Sportgeschäftsführer Andreas Schicker holt mit Ilzer und seinem Trainerstab damit enge Vertraute aus seiner erfolgreichen Zeit bei Sturm Graz in den Kraichgau. Wenn Athletikcoach Marco Angeler im Dezember zur TSG dazustößt, sind sechs ehemalige Grazer Verantwortliche bei Hoffenheim aktiv.

Leipzig ist Bayerns erster Verfolger – und das obwohl RB im November noch kein Spiel gewann. In der Champions League hielt die Niederlagenserie vor der Länderspielpause bei Celtic Glasgow an, die Leipziger warten nach nunmehr vier Spielen weiterhin auf den ersten Punkt. Aber auch in der Bundesliga lief es vor den Länderspielen nicht wie gewünscht: Zu dem Zeitpunkt noch ungeschlagen und mit vier Siegen in Folge kam Leipzig mit breiter Brust zum Topspiel nach Dortmund, verlor aber 1:2. Gegen die andere Borussia aus Mönchengladbach kam RB zu Hause nicht über ein torloses 0:0 hinaus.

Der Spitzenreiter aus München hat mit einem 3:0-Heimsieg gegen den FC Augsburg am gestrigen Abend den Vorsprung an der Tabellenspitze auf acht Punkte ausgebaut, RB Leipzig möchte diesen mit einem Auswärtssieg in Sinsheim wieder auf fünf Zähler verkürzen.