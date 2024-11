64. Bernardo Bochum Einwechslung bei VfL Bochum: Bernardo

64. Gerrit Holtmann Bochum Auswechslung bei VfL Bochum: Gerrit Holtmann

64. Dani de Wit Bochum Einwechslung bei VfL Bochum: Dani de Wit

64. Ibrahima Sissoko Bochum Auswechslung bei VfL Bochum: Ibrahima Sissoko

63. Vagnoman zieht halbrechts den Flügel herunter und zieht vom Strafraumeck einfach mal ab. Sein Flachschuss geht jedoch direkt auf Drewes, der keine Probleme hat, den Ball festzuhalten.

62. Der VfB Stuttgart hat die besseren Möglichkeiten, allerdings steht es noch immer nur 1:0 aus Sicht der Hausherren. Der VfL hingegen spielt weiterhin nach vorne. Auch wenn es nicht so gefährlich wird, zeigt das Team von Dieter Hecking eine gute Partie.

59. Millot hat das 2:0 auf dem Fuß! Führich wird auf dem linken Flügel auf die Reise geschickt, der bis auf die Grundlinie kommt und das Leder im Anschluss in den Rücken der Abwehr legt. Aus halblinker Position kommt Enzo Millot an die Kugel, der aus acht Metern direkt abziehen möchte. Nach einem Luftloch kann er nochmal zum Schuss ansetzen, den er jedoch deutlich übers Tor setzt. Da war wesentlich mehr drin.

57. Angelo Stiller Stuttgart Einwechslung bei VfB Stuttgart: Angelo Stiller

57. Nick Woltemade Stuttgart Auswechslung bei VfB Stuttgart: Nick Woltemade

55. Erst ist es Sissoko, der sich aus zwölf Metern und einem spitzem Winkel nicht entscheiden kann, ob er eine Hereingabe bringen soll oder abschließen möchte, und so fliegt der Ball kurz vor der Eckfahne ins Aus. Direkt danach ist es Woltemade, der sich bis auf die Grundlinie durchtanzt und die Kugel auf Demirović ablegen möchte. Im letzten Augenblick kann ein Bochumer die Situation klären.

53. Chris Führich Stuttgart Tooor für VfB Stuttgart, 1:0 durch Chris Führich

Direkt im Gegenzug fällt dann das Tor. Nübel gibt das Leder an Leonidas Stergiou, der einen langen Diagonalball auf Führich spielt. Der geht bis kurz vor den Sechzehner und zieht dann von der linken Seite leicht nach innen. Dann fasst er sich ein Herz und schlenzt das Leder aus 24 Metern ins lange Eck. Der Ball schlägt halbhoch neben dem rechten Pfosten ein. Unhaltbar für Drewes.

53. Im Gegensatz zur ersten Halbzeit hat der VfL Bochum die Anfangsphase nicht verpennt. Nach einer Flanke von der linken Seite kommt Matúš Bero aus dem Rückraum zum Abschluss, doch sein Abschluss aus zentraler Position aus 20 Metern kann Nübel parieren.

50. Die Anfangsphase der zweiten Halbzeit ist sehr unterhaltsam und es geht hin und her.

49. Auf der anderen Seite fasst sich Broschinski ein Herz und haut aus 25 Metern einfach mal drauf. Sein strammer Schuss fliegt knapp rechts am Pfosten vorbei.

48. Woltemade macht im Sechzehner einen Ball fest und legt zu Mittelstädt zurück. Der hebt von der linken Seite die Pille auf den zweiten Pfosten, wo Vagnoman das Leder annehmen kann, und querlegt zu Demirović. Aus halbrechter Position aus zehn Metern verfehlt der Stürmer mit einem Rechtsschuss sein Ziel nur knapp.

47. Philipp Hofmann und Jeff Chabot rasseln auf Höhe der Mittellinie mit den Köpfen zusammen und der Stuttgarter bleibt vorerst auf dem Rasen liegen.

46. Stuttgart stößt zur zweiten Halbzeit an und beide Teams kommen unverändert aus der Kabine.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. Halbzeitfazit:

Der VfB Stuttgart hat sichtlich Probleme, durch das Abwehrbollwerk des VfL Bochums zu gelangen, und so trennt man sich zur Halbzeit torlos mit 0:0. Während die Hausherren mit sehr viel Energie in die Partie gestartet sind und die Anfangsphase regelrecht dominierten, wurden die Gäste im weiteren Verlauf stärker und haben den Druck der Gastgeber egalisiert. Die gefährlichste Aktion war jedoch ein Lattentreffer von Chabot nach einem Freistoß aus dem Halbfeld. Im Anschluss plätscherte die Begegnung vor sich hin, sodass das Unentschieden in Ordnung geht. Es bleibt abzuwarten, wie Sebastian Hoeneß in der Halbzeitpause reagieren wird. Dieter Hecking dürfte unterdessen sehr zufrieden mit seiner Mannschaft sein.

45. Ende 1. Halbzeit

44. Gerrit Holtmann möchte mit einem Einwurf bis an den Fünfmeterraum gelangen, jedoch tritt er bei seinem Wurf über die Seitenauslinie, sodass Schiedsrichter Brand die Aktion abpfeifft und es geht mit Einwurf für Stuttgart weiter.

42. Jeff Chabot geht im Zweikampf mit Moritz Broschinski zu Boden und bleibt eine kurze Zeit liegen. Nach einigen Momenten kann es jedoch für den Stuttgarter weitergehen.

40. Maximilian Wittek kann Josha Vagnoman ablaufen, der die Kugel an ihm vorbeigelegt hatte. Der Bochumer setzt geschickt seinen Körper ein und so geht es mit einem Abstoß weiter.

37. Eine Ecke von der linken Seite kommt von Maximilian Mittelstädt an den Fünfmeterraum, wo der Ball ins Zentrum geklärt wird. Am Rande des Strafraums kommt Chris Führich ans Leder und zieht mit links ab. Sein Flachschuss rauscht hauchdünn rechts am Pfosten vorbei. Drewes schaut unterdessen der Kugel nur nach und wäre wohl völlig machtlos gewesen.

35. Anthony Rouault spielt einen zu kurzen Rückpass, sodass Alexander Nübel sich von seiner Linie lösen muss. Der VfB-Torhüter kommt knapp von Sissoko an den Ball und täuscht einen langen Schlag vor, ehe er zurückzieht und das Leder am Bochumer vorbeilegt. Das war gut mitgespielt vom deutschen Nationalkeeper.

33. Anthony Losilla und Enzo Millot geraten nach einem Zweikampf aneinander und haben sich einige nette Worte zu sagen. Nachdem Schiedsrichter Brand dazwischen geht, trennen sich die Wege der beiden Streithähne recht schnell und es kann weitergehen.

30. Der Schwung der Stuttgarter aus der Anfangsphase ist nun vollständig abgeklungen und die Gäste werden stärker. Einzig nach Unachtsamkeiten werden die Hausherren noch gefährlich. Nach einem Ballverlust auf Höhe der Mittellinie wird Ermedin Demirović in ein Laufduell geschickt, allerdings behält Jakov Medić die Oberhand und kann die Situation klären.

28. Ibrahima Sissoko Bochum Gelbe Karte für Ibrahima Sissoko (VfL Bochum)

Sissoko unterbindet einen Tempogegenstoß mit einem Foul und sieht dafür die Gelbe Karte.

26. Der anschließende Eckstoß bringt keine Gefahr, jedoch holen die Bochumer eine weitere Ecke heraus. Von der linken Seite kommt die Hereingabe an den Fünfmeterraum, die jedoch aus den Sechzehner geköpft wird. Außerhalb des Strafraums fällt die Kugel vor die Füße von Wittek, der direkt abzieht. Sein strammer Schuss fliegt dann jedoch links am Kasten vorbei.

25. Nick Woltemade verliert das Leder im Mittelfeld und so gibt es eine Umschaltsituation für Bochum. Über die rechte Seite zieht Matúš Bero bis zur Grundlinie und möchte eine Hereingabe in die Mitte geben, die jedoch zur Ecke geblockt wird.

23. Enzo Millot versucht, einen Steckpass auf Ermedin Demirović anzubringen, doch ist sein Pass etwas zu weit und so geht es mit einem Abstoß für Patrick Drewes weiter.

20. Trotz des Lattentreffers ist Bochum in den letzten Minuten etwas stärker geworden und versucht mitzuspielen. Stuttgart zieht sich etwas zurück und so können die Gäste mehr Ballbesitz für sich verzeichnen. Die Angriffe sind jedoch alles andere als gefährlich.

17. Ein Freistoß aus dem linken Halbfeld sorgt für eine Großchance! Maximilian Mittelstädt tritt die Standardsituation auf den Elfmeterpunkt, wo Jeff Chabot zum Kopfball hochsteigt. Sein Abschluss fliegt auf die linke Seite des Tores, jedoch an die Latte. Von dort springt das Leder ins Aus.

16. Der Schwung der Anfangsphase ist bei den Stuttgartern verschwunden und so plätschert die Partie vor sich hin. Aktuell gibt es viele Situationen auf Höhe der Mittellinie.

13. Die Angriffsbemühungen der Bochumer sind noch sehr rudimentär und beinhalten ausschließlich lange und hohe Bälle auf Moritz Broschinski, der sich aktuell noch nicht wirklich durchsetzen kann.

10. Die Stuttgarter kommen ohne Probleme an den gegnerischen Sechzehner, jedoch wird es im Strafraum dann zu kompliziert. Bochum steht unterdessen tief und überlässt den Gastgebern das Feld.

8. Chris Führich trägt die Kugel in den linken Bereich des Strafraums und legt quer auf Josha Vagnoman, der vom Elfmeterpunkt abschließen könnte. Das Zuspiel vom deutschen Nationalspieler kann er jedoch nicht verwerten, da Vagnoman den Ball nahezu komplett verfehlt.

6. Der VfB Stuttgart dominiert die Partie und hat sehr viel Ballkontrolle. Die Gäste laufen nur nach.

6. Jeff Chabot Stuttgart Gelbe Karte für Jeff Chabot (VfB Stuttgart)



3. Die ersten Minuten gehen an die Hausherren, die sehr viel Ballbesitz haben und den Weg nach vorne suchen. Noch kommen die Männer von Sebastian Hoeneß noch nicht zum Torabschluss.

1. Die Bochumer sind in den dunkelblauen Trikots unterwegs und stoßen an. Die Schwaben tragen Weiß mit dem bekannten roten Brustring.

1. Spielbeginn

Vor dem Spiel hat sich die Verletztenlage bei den Hausherren noch einmal zugespitzt. Nachdem Jamie Leweling, Dan-Axel Zagadou und Deniz Undav sowieso nicht für die Partie gegen den VfL Bochum zur Verfügung standen, muss Sebastian Hoeneß nun auch noch auf El Bilal Touré verzichten. Der Malier wird dem VfB Stuttgart wohl für längere Zeit fehlen und reiht sich damit nahtlos in die Liste der verletzten Spieler ein. Bei den Gästen kann ausschließlich Myron Boadu aufgrund einer Hüftverletzung nicht antreten. Ansonsten hat Dieter Hecking die komplette Mannschaft zur Verfügung.

Beide Mannschaften können bislang ihren Erwartungen an die aktuelle Spielzeit nicht gerecht werden. Während die Gäste abgeschlagen auf Platz 18 der Tabelle zu finden sind, dürfte ihnen das letzte Aufeinandertreffen mit dem VfB Stuttgart Mut machen. Am 20. Januar gewann der VfL nach einem Treffer von Matúš Bero mit 1:0 im heimischen Vonovia Ruhrstadion. Für die Schwaben spricht einerseits die Tabellensituation als auch die Tatsache, dass die Bochumer bislang keinen Zähler auf fremdem Geläuf holen konnten. Außerdem haben die Graumäuse noch nie ein Auswärtsspiel gegen den VfB Stuttgart für sich entscheiden können.

Nach desolaten Leistungen gegen den FC Bayern (0:5-Niederlage) und einer 2:7-Klatsche gegen Eintracht Frankfurt trennte der VfL Bochum sich noch vor den Länderspielen von Trainer Marcus Feldhoff. Mit Dieter Hecking steht nun ein sehr erfahrener Mann an der Seitenlinie, der in der ersten Partie direkt ein Ausrufezeichen setzen konnte. Gegen den amtierenden Meister aus Leverkusen holte der VfL ein 1:1-Unentschieden, womit sich die Punktzahl gleich verdoppelte. Mit zwei Zählern belegen die Bochumer den letzten Tabellenrang, und das rettende Ufer ist bereits sieben Punkte entfernt. Bis zur Winterpause gibt es noch fünf Spiele zu absolvieren.

Der VfB Stuttgart liegt nach zehn ausgetragenen Partien mit 13 Punkten auf Platz elf der Tabelle, womit man nicht an die überragende Vorsaison anschließen kann, in der das Team von Sebastian Hoeneß Vizemeister wurde. Zuletzt gab es Anfang November eine Punkteteilung mit Bayer Leverkusen (0:0), ehe eine Woche darauf eine hochdramatische 2:3-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt folgte. Auch in der Champions League belegen die Schwaben Rang 27, womit man den Einzug in die nächste Runde verpassen würde. Nach der letzten Länderspielpause des Jahres 2024 stehen noch acht Spiele für die Stuttgarter auf dem Plan, bevor es in die wohlverdiente Winterpause geht.