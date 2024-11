58. Die Ostalbstädter können sich in dieser Phase kurz vor der Stundenmarke kaum mehr entlasten, sind fast durchgängig am eigenen Sechzehner gefordert. In der Live-Tabelle ist Rang 16 wie vor dem Wochenende zwei Punkte entfernt.

55. Tella trifft das Aluminium! Der eingewechselte Nigerianer tankt sich über rechts in den Strafraum. Obwohl er zwei Verteidiger vor sich hat, zieht er aus spitzem Winkel mit rechts ab. Der von Mainka berührte Ball klatscht gegen die Innenseite des linken Pfostens, bevor ihn Keeper Müller auf der Linie fängt.

52. Patrik Schick Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 3:2 durch Patrik Schick

Leverkusen zieht den Spielstand auf seine Seite! Wirtz behauptet den Ball an der rechten Strafraumseite gegen Schöppner und gibt auf Höhe der Fünferkante halbhoch nach innen. Schick kommt vor Bewacher Mainka und vollendet mit dem rechten Innenrist aus fünf Metern in die Maschen.

51. Wirtz aus der Distanz! Nach Palacios' Eroberung im offensiven Zentrum zirkelt der deutsche Nationalspieler den Ball aus mittigen 22 Metern in Richtung oberer rechter Ecke. Letztlich rauscht dieser aber doch recht weit am Gästekasten vorbei.

49. Weder Xabi Alonso noch Frank Schmidt haben in der Pause weitere personelle Änderungen vorgenommen.

46. Weiter geht's mit den zweiten 45 Minuten in der BayArena! Nach den beiden Gegentoren verloren die Farbenstädter nicht die Ruhe und brachten zumindest phasenweise ein hohes spielerisches Niveau auf den Rasen, mit dem sie den zuletzt ebenfalls strauchelnden FCH einige Male überforderten. Stellen sie ihre defensiven Aussetzer nach dem Seitenwechsel ab und halten das hohe Tempo im Angriff, dürfte der erste Dreier nach drei sieglosen Ligapartien ganz nahe sein.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +6 Halbzeitfazit:

2:2 steht es nach zur Pause der Bundesligasamstagspartie zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Heidenheim 1846. Der Meister verzeichnete durch einen Mitteldistanzschuss Xhakas eine erste Chance (6.). Durch Hincapié leistete er sich dann einen katastrophalen Ballverlust, den Dorsch nach Vorarbeit Pieringers bestrafte (10.). Nachdem die Werkself durch einen weiteren Versuch Xhakas aus der zweiten Reihe die schnelle Antwort knapp verpasst hatte (13.), bauten die Ostalbstädter ihren Vorsprung aus, indem Honsak ein Solo mit seinem ersten Bundesligator für den neuen Verein krönte (21.). In der Folge fuhr das Alonso-Team sein Kombinationstempo hoch und kam immer zielstrebiger daher. Im Anschluss an einen Pfostentreffer Tapsobas (27.) stellte es durch Palacios erst den Anschluss her (30.) und glich nur wenig später durch Schick aus (32.); beiden erfolgreichen Strafraumschüssen gingen Flachpässe voraus. Die Schmidt-Auswahl fand in der jüngsten Viertelstunde in offensiver Hinsicht kaum noch statt, konnte aber weitere Topchancen Leverkusens verhindern. Bis gleich!

45. +6 Ende 1. Halbzeit

45. +4 Nach seiner frühen Kollision mit FCH-Schlussmann Müller ist Frimpong immer noch angeschlagen. Er macht noch vor dem Pausenpfiff Platz für Tella.

45. +3 Nathan Tella Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Nathan Tella

45. +3 Jeremie Frimpong Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Jeremie Frimpong

45. +2 Leverkusen ist bemüht, ein spätes Powerplay auf den Rasen zu bringen, wird im Passspiel aber wieder fahriger. Geht der Meister noch mit einer Führung in die Kabine?

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

Durchgang eins in der BayArena soll um 300 Sekunden verlängert werden.

43. Nach einem ungenauen Anspiel Becks kontert Leverkusen über Wirtz. Der deutsche Nationalspieler treibt den Ball bis in das offensive Zentrum, verpasst dann aber ein sauberes Anspiel in Richtung Schick. Gimber fängt den Ball ab, bevor es richtig brenzlig wird.

40. Schick gegen Müller! Wirtz dribbelt durch den halblinken Korridor und steckt im richtigen Moment auf den Tschechen durch, der trotz enger Bewachung aus zwölf Metern auf die kurze Ecke schießen kann. Müller taucht ab und pariert zur Seite.

38. Der Gast hat nach der Herausnahme Pieringers Mühe, den Ball länger in seinen Reihen zu halten, kann kaum noch Nadelstiche setzen. Ohne Entlastung wird es eine ganz schwierige Aufgabe, Zählbares mit auf die Heimreise zu nehmen.

35. Die Werkself macht den Rückstand also schnell vergessen und will nun natürlich so schnell wie möglich erstmals in Führung gehen. Ihre rechte Offensivseite ist dabei deutlich auffälliger als die linke.

32. Patrik Schick Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 2:2 durch Patrik Schick

Leverkusen schafft innerhalb von drei Minuten den Reset! Palacios lässt Schick mit einem präzisen Steilpass auf die rechte Sechzehnerseite frei vor dem Gästekasten auftauchen. Der Tscheche überwindet den herauslaufenden Keeper Müller aus zehn Metern mit einem gefühlvollen Lupfer.

30. Exequiel Palacios Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 1:2 durch Exequiel Palacios

Leverkusen stellt nach einer halben Stunde den Anschluss her! Nach direkten Flachpässen Frimpongs und Xhakas dreht sich Palacios unweit des rechten Strafraumecks um die eigene Achse und schießt mit rechts. Der durch Gimber abgefälschte Ball schlägt in der halbhohen rechten Ecke ein.

28. Paul Wanner Heidenheim Einwechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Paul Wanner

28. Marvin Pieringer Heidenheim Auswechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Marvin Pieringer

27. Tapsoba scheitert am Pfosten! Der aufgerückte Abwehrmann setzt aus halbrechten 20 Metern einen harten Flachschuss ab, der für die linke Ecke bestimmt ist. Für den geschlagenen Torhüter Müller rettet die Innenseite der Stange.

26. Der Ex-Schalker wird vom Platz begleitet. Er verschwindet sofort inn den Katakomben. Mit Wanner steht schon der Ersatz bereit.

25. Pieringer muss mit Problemen am linken Knie behandelt werden, nachdem er infolge eines Luftduells mit Tapsoba unglücklich gelandet ist. Möglicherweise muss FCH-Coach Frank Schmidt früh tauschen.

24. Während der Vorjahresaufsteiger seinen Vorsprung auf den Relegagtionsplatz durch die Führung auf fünf Punkte ausbaut, rutscht der Meister in der Live-Tabelle auf Rang fünf ab. Im Falle einer Niederlage läge er satte zwölf Zähler hinter Spitzenreiter FC Bayern München.

21. Mathias Honsak Heidenheim Tooor für 1. FC Heidenheim 1846, 0:2 durch Mathias Honsak

Effizente Ostalbstädter legen ihren zweiten Treffer nach! In der halblinken Spur tanzt Honsak Xhaka und Tah aus, tankt sich in den Strafraum und vollstreckt aus gut acht Metern mit dem linken Fuß in die flache rechte Ecke.

18. Nach einer etwas unruhigeren Phase im Anschluss an das Gegentor steigert Leverkusen seine Präzision im Zusammenspiel. Im letzten Felddrittel ist in Sachsen Durchschlagskraft aber noch viel Luft nach oben.

15. Pieringer gegen Hrádecký! Nach einem Missverständnis im Leverkusener Aufbau taucht der Heidenheimer mit der 18 auf dem Rücken zentral vor der heimischen Abwehrkette auf und schießt aus 19 Metern flach auf die halbrechte Ecke. Hrádecký ist schnell unten und pariert zur Seite.

13. Wieder Xhaka aus der zweiten Reihe! Frimpongs abgefälschte Flanke von der rechten Strafraumseite senkt sich im zentralen Bereich vor dem Sechzehner. Xhaka packt eine harte Direktabnahme mit dem linken Spann aus, die hauchdünn an der rechten Stange vorbei fliegt.

10. Niklas Dorsch Heidenheim Tooor für 1. FC Heidenheim 1846, 0:1 durch Niklas Dorsch

Dorsch schießt den FCH in Führung! Hincapié lässt sich den Ball auf der linken Abwehrseite unweit der Grundlinie von Pieringer abnehmen. Der dribbelt in den Sechzehner und legt flach zurück für Dorsch, der aus mittigen acht Metern mit den rechten Innenrist in die halbrechte Ecke vollendet.

9. Der Ball rollt wieder und Frimpong kehrt recht schnell auf das Feld zurück. Er läuft allerdings noch nicht wieder ganz rund.

7. Nachdem Frimpong Wirtz' scharfe halbhohe Hereingabe aus halblinker Position am rechten Fünfereck verpasst hat, kollidiert er schmerzhaft mit dem vorgerückten Torhüter Müller. Der Niederländer muss auf dem Rasen behandelt werden.

6. Die erste Annäherung gehört dem Meister! Xhaka taucht mittig direkt vor der letzten gegnerischen Linie auf und visiert aus 21 Metern mit dem linken Spann die rechte Ecke an. Der wuchtige Versuch rauscht nicht weit am Ziel vorbei.

4. Die Schmidt-Auswahl arbeitet gegen den Ball mit einer Fünferkette. Sie kommt nach einer Balleroberung auf der linken Abwehrseite in eine erste Umschaltsituation. Honsak wird hoch in das offensive Zentrum geschickt. Dort wird er souverän von Tah abgelaufen.

1. Leverkusen gegen Heidenheim – Durchgang eins in der BayArena ist eröffnet!

1. Spielbeginn

Die 22 Akteure haben vor wenigen Momenten das Grün betreten.

Bei den Ostalbstädtern, die zwei ihrer drei Siege in der Fremde einfuhren und die ihren Vorsprung auf Rang 16 mit einem Sieg auf fünf Punkte ausbauen würden, stellt Coach Frank Schmidt nach der 1:3-Heimniederlage gegen den VfL Wolfsburg ebenfalls zweimal um. Wanner und Scienza (beide auf der Bank) werden durch Maloney und Beck ersetzt.

Auf Seiten der Farbenstädter, die in ihrer Meistersaison beide Vergleiche mit dem FC für sich entschieden (4:1 und 2:1) und die bereits so oft Punkte liegen ließen wie in der gesamten vergangenen Spielzeit (sechsmal), hat Trainer Xabi Alonso im Vergleich zum 1:1-Auswärtsremis beim VfL Bochum zwei personelle Änderungen vorgenommen. García und Palacios nehmen die Plätze Hofmanns (Oberschenkelverletzung) und Andrichs (Bank) ein.

Der 1. FC Heidenheim 1846 zog aus seinen letzten fünf Bundesligapartien nur noch einen einzigen Zähler und muss seinen Blick in der Tabelle mittlerweile nach unten richten, ist doch an diesem Wochenende das Abrutschen auf den Relegationsplatz möglich. Die Blau-Rot-Weißen haben in dieser Phase vor allem offensive Probleme, blieben seit Anfang Oktober in dreimal ohne eigenen Treffer. Es haben sich noch keine neuen Unterschiedsspieler herausgebildet, durch die Heidenheim zuverlässig auch enge Matches auf seine Seite zieht.

Bayer Leverkusen hat den Anschluss an die Tabellenspitze zumindest vorerst verloren. Durch die Unentschieden beim SV Werder Bremen (2:2), gegen den VfB Stuttgart (0:0) und beim VfL Bochum (1:1) ist der Rückstand auf Rang von drei auf satte neun Punkte angewachsen. Im jüngsten Gastspiel beim abgeschlagenen Tabellenletzten verlor der amtierende Meister nach dem Seitenwechsel gegen mutige Blau-Weißen mehr und mehr seine spielerische Linie und handelte sich spät den Ausgleich ein (89.).