Zweiter WM-Wettkampftag Gesa Krause ganz knapp im Hindernis-Finale - Meyer stürzt Stand: 16.07.2022 21:44 Uhr

Doppel-Europameisterin Gesa Krause hat nach langem Zittern das WM-Finale über 3.000 m Hindernis erreicht. Die deutsche Meisterin Lea Meyer stürzte spektakulär und verpasste den Endlauf. Im Dreisprung und Hochsprung der Frauen sowie über 110 m Hürden schieden die DLV-Starterinnen und Starter ebenfalls aus. Der zweite Wettkampftag im Überblick.

3.000 m Hindernis - Krause atmet auf, Meyer nach Sturz chancenlos

Die Olympia-Fünfte Gesa Krause aus Trier steht wie erhofft im WM-Finale über 3.000 m Hindernis am Mittwoch (20.07.2022) - bis es soweit war, musste die 29-Jährige aber lange zittern. In ihrem Vorlauf war die zweifache Europameisterin am Samstag (16.07.2022) in Saisonbestzeit von 9:21,02 Minuten nur Siebte geworden - sie ergatterte nach den insgesamt drei Läufen aber über die Zeitschnellsten-Regelung mit acht Hundertstelsekunden Vorsprung noch einen der 15 Finalplätze. "Manchmal muss man auch Glück haben und wissen, dass es sich lohnt, bis zum letzten Meter zu kämpfen", sagte Krause.

Die deutsche Meisterin Lea Meyer aus Köln stürzte zu Beginn ihres Laufs spektakulär am Wassergraben. In 9:30,81 Minuten kämpfte sich die 24-Jährige danach noch ins Ziel, verpasste das Finale aber deutlich. "Ich bin nicht genug aggressiv auf die Hürde zugelaufen", erklärte Meyer den Grund für den heftigen Sturz. "Das war doof und ärgerlich."

Dreisprung - Eckhardt-Noack und Maduka bleiben unter 14 Metern

In der Dreisprung-Qualifikation verpassten die beiden deutschen Springerinnen das Finale der besten Zwölf deutlich: Neele Eckhardt-Noack (13,93 m) und Jessie Maduka (13,30 m) blieben klar unter der 14-Meter-Marke. Für die Teilnahme am Kampf um die Medaillen wäre am Samstag ein Sprung auf 14,27 m nötig gewesen.

110 m Hürden - Trabers Lauf "war leider gar nichts"

Über die kurze Hürden-Sprintstrecke ist DLV-Athlet Gregor Traber im Vorlauf regelrecht "hängengeblieben". Nach dem Touchieren mehrere Hürden kam Traber nach 13,81 Sekunden ins Ziel - das war zu langsam, um einen der 16 Halbfinal-Plätze zu erreichen. "Ich bin nicht gut reingekommen und wollte dann Gas geben. Ich war zwar schön aggressiv, aber das war leider gar nichts", sagte Traber im ZDF nach seinem Ausscheiden. Vorlaufschnellster war Titelverteidiger Grant Holladay aus den USA in 13,14 Sekunden.

Hürdensprinter Gregor Traber holte sich im Vorlauf blaue Flecken an den Knien.

Hochsprung - Kein Finalplatz für Marie-Laurence Jungfleisch

Hochspringerin Marie-Laurence Jungfleisch sprang in Eugene zwar Saisonbestleistung (1,86 m), doch das reichte nicht fürs Weiterkommen. 17 Springerinnen kamen über 1,90 m, damit waren alle Finalplätze bereits vergeben. "Heute sollte es einfach nicht sein, aber ich bin guter Dinge für die EM in München", sagte die 31-Jährige im ZDF.

Fünf Entscheidungen am zweiten WM-Tag

Am zweiten WM-Tag stehen fünf Entscheidungen an - alle ohne deutsche Beteiligung: Hammerwurf der Männer, 10.000 m der Frauen, Weitsprung der Männer, Kugelstoßen der Frauen und als Höhepunkt die 100 m der Männer.