100 m Sprint Favorit Kerley im Finale - Olympiasieger Jacobs verletzt Stand: 17.07.2022 03:33 Uhr

Gold-Favorit Fred Kerley steht im 100-m-Finale der Leichathletik-Weltmeisterschaften von Eugene, konnte im Halbfinale aber nicht überzeugen. Olympiasieger Marcell Jacobs trat verletzungsbedingt nicht an. Die Medaillen werden um 4.50 Uhr vergeben.

Kerley gewann sein Halbfinale, die Zeit von 10,02 Sekunden stimmte den Amerikaner aber sichtlich unzufrieden. "The Legend", wie sich Kerley selbst nennt, will den Titel unbedingt, nachdem er bei den Olympischen Spielen im vergangenen Jahr "nur" Silber mit nach Hause nehmen konnte. Oblique Seville aus Jamaika lief in in 9,9 Sekunden die schnellste Halbfinalzeit.

Olympiasieger Jacobs muss verletzt passen

100-m-Olympiasieger Marcell Jacobs wird bei der Medaillenvergabe um 4.50 Uhr (im Liveticker bei sportschau.de) keine Rolle spielen. Der Italiener trat wegen einer Muskelverletzung in der Hüfte nicht im Halbfinale an. "Es ist eine schmerzhafte Entscheidung. Aber ich wollte unbedingt in Eugene dabei sein. Allerdings bin ich nicht bei 100 Prozent", sagte Jacobs.

Ob er noch in der Staffel über 4x100 m dabei sein wird, ließen Jacobs und der italienische Verband offen. Jacobs hatte bei den Sommerspielen im Vorjahr in Tokio Gold über 100 m geholt und auch die italienische Staffel zum Sieg geführt.