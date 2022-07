analyse Busemanns WM-Orakel Marathon und Gehen: Linke zuletzt immer in Sichtweite Stand: 13.07.2022 15:34 Uhr

Tom Gröschel hält die deutsche Fahne im Marathon hoch, im Gehen fehlt der olympische Überraschungs-Silbermedaillengewinner Jonathan Hilbert. ARD-Leichtathletik-Experte Frank Busemann mit seiner Einschätzung zu den beiden Disziplinen bei der WM in Eugene.

Marathon

Aus deutscher Sicht tritt lediglich Tom Gröschel an. Laura Hottenrott musste aufgrund einer Corona-Erkrankung absagen. Für Gröschel kann es nur darum gehen, im Bereich seiner Möglichkeiten abzuliefern. Das, was vorne bei den Kipchoges dieser Welt abgeht, ist fern von deutschem Interesse.

Gehen

Wer hätte gedacht, dass Jonathan Hilbert zur olympischen Silbermedaille geht? Niemand! Leider wird er in Eugene verletzungsbedingt fehlen, so dass es Karl Junghannß, Christopher Linke und Carl Dohmann richten wollen. Der deutsche Meister Nils Brembach muss krankheitsbedingt passen.

Eine Medaille zu erwarten, ist vermessen. Aber Linke war bei den jüngsten Großereignissen immer in Sichtweite dieser. Und wer hätte in Tokio an der Startlinie mit einer Medaille für Hilbert gerechnet? Sauber gehen, auf den Punkt liefern und auf Aussetzer der Konkurrenz hoffen, dann könnte es gehen. Junghannß und Linke starten über 20 und 35 km, Dohmann nimmt nur die neue lange Strecke in Angriff. Seit Tokio wissen wir, hier kann alles passieren. Auch wenn es hier noch über 50 km ging.

Hilbert "schuld" an den Erwartungen

2019, in der WM-Hitzeschlacht von Doha, war Linke Vierter über 20 km und Dohmann Siebter über 50 km. Solche Ergebnisse zu wiederholen, wäre ein imposantes Statement. Kaum zu erwarten, aber da ist Hilbert "schuld" daran, dass der deutsche Geher-Fan auf Derartiges immer hofft.

Bei den Frauen vertritt einmal mehr die nimmermüde Saskia Feige, die in diesem Jahr das erste Mal die Schallmauer von 1:30 Stunden durchbrach, die deutschen Farben. In Eugene sollte sie eine Platzierung unter den Top zehn anpeilen.