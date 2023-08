Vierter Wettkampftag in Budapest Die WM-Höhepunkte am Dienstag Stand: 21.08.2023 22:47 Uhr

Am Dienstagabend (22.08.2023) werden in Budapest vier Goldmedaillen vergeben. Aus deutscher Sicht ruhen die Medaillenhoffnungen auf einem Diskus-Trio. Der vierte Wettkampftag der Leichtathletik-WM im Überblick. Wir halten Sie im Ersten und im Livestream sowie im Live-Ticker bei sportschau.de auf dem Laufenden.

Hochsprung Männer (19.55 Uhr)

Nach Vorläufen über 100 m Hürden bei den Frauen (18.40 Uhr) und 800 m bei den Männern (19.20 Uhr) ohne deutsche Athleten wird es im Hochsprung-Finale der Männer richtig spannend im WM-Stadion in Budapest. Tobias Potye mühte sich in der Qualifikation erst im letzten Versuch über 2,28 m und buchte das Ticket für das Finale mit 13 Springern. Der 28-Jährige zählt aber als Vierter der Weltjahresbestenliste dennoch zum Kreis der Medaillenkandidaten. Dafür müsste der Vize-Europameister aber wohl mindestens seine vor einem Monat aufgestellte persönliche Bestleistung (2,34 m) noch einmal springen. "Es ist nicht alles offen. Aber Platz drei könnte sehr umkämpft sein", sagt Potye. Um Gold springen dürften mit Mutaz Essa Barshim aus Katar und dem Italiener Gianmarco Tamberi auch die "Olympia-Zwillinge" von Tokio 2021.

Reicht es für Hochspringer Tobias Potye für eine Medaille?

Diskuswurf Frauen (20.20 Uhr)

Im zweiten Finale des Abends verteilen sich die deutschen Medaillenhoffnungen auf die Schultern von Kristin Pudenz, Claudine Vita und Shanice Craft: Die EM-Dritte Vita erzielte mit 64,51 m die beste Qualifiaktionsweite aus dem DLV-Trio ("Wir wollen alle drei abliefern"). Die Olympia- und EM-Zweite Pudenz blieb mit 62,71 m deutlich unter ihrer Saisonbestweite von 66,84 m und ihrer persönlichen Bestleistung von 67,87 m, zeigte sich vor der Entscheidung aber dennoch zuversichtlich: "Im Finale werden die Karten neu gemischt."

Ein wenig "unter dem Radar" fliegt scheinbar Shanice Craft. Die Weltjahresbeste (66,73 m) zog mit der sechstbesten Qualifikations-Weite (63,42 m) ins Finale ein. Gold geht nur über die Weltjahresbeste und Olympiasiegerin Valarie Allman aus den USA (70,25 m).

Kristin Pudenz, Claudine Vita und Shanice Craft haben das Zeug für eine WM-Medaille.

400 m Hürden Frauen (20.25 Uhr)

Um den Einzug ins Finale geht es in den Halbfinals über 400 m bei den Frauen. Mit Carolina Krafzik und auch Eileen Demes haben den Sprung ins Halbfinale geschafft. "Wenn ich ab der zehnten Hürde nochmal wirklich Gas geben kann, ist im Halbfinale vielleicht eine neue Bestzeit drin", sagte Krafzik. in In 54,53 Sekunden blieb die 28-Jährige als Dritte ihres Vorlaufs nur knapp unter ihrer Saisonbestleistung (54,47).

Haushohe Favorit auf die Goldmedaille ist Femke Bol, die in dieser Saison in 51,45 Sek. die mit Abstand beste Zeit auf dieser Strecke gelaufen ist. Nach dem bitteren Sturz im Mixed-Staffel-Finale will die Niederländerin in Budapest ihren ersten WM-Titel einfahern.

Femke Bol will nach ihrem Sturz im Mixed wieder angreifen.

1.500 m Frauen (21.31 Uhr)

Als vorletztes Finale des Tages steht das Medaillen-Rennen über 1.500 m bei den Frauen an - mit einer klaren Favoritin. Die Weltjahresschnellste und Olympiasiegerin Faith Kipyegon aus Kenia lief im Juni in Florenz in 3:49,11 Min. Weltrekord und legte auch in Budapest in den Vorläufen die beste Zeit hin. Alles andere als eine Titelverteidigung durch die Weltmeisterin von Eugene 2022 wäre überraschend. Oder kann die im 10.000-m-Finale gestürzte Niederländerin Sifan Hassan ihr doch gefährlich werden? Eine deutsche 1.500-m-Läuferin ist in Budapest nicht am Start.

Faith Kipyegon ist Favoritin auf Gold über 1.500 m.

3.000 m Hindernis Männer (21.42 Uhr)

Zum Abschluss des Tages geht es über 3.000 m Hindernis der Männer um Gold. 16 Läufer sind am Start. Lamecha Girma ist nach seinem Weltrekord im Juni (7:52,11 Min.) der Top-Favorit, legte auch im Vorlauf in Budapest die schnellste Zeit auf die Bahn. Gewinnt Girma Gold, wäre er der erste Weltmeister aus Äthiopien über diese Strecke. Olympiasieger und Titelverteidiger Soufiane El Bakkali aus Marokko will das allerdings verhindern. DLV-Läufer Karl Bebendorf schied im Vorlauf aus.