Leichtathletik-WM in Budapest Neugebauer und Kaul - Zehnkampf-Duo auf Medaillenjagd Stand: 24.08.2023 07:41 Uhr

In Shootingstar Leo Neugebauer und Europameister Niklas Kaul starten am Freitag (25.08.2023, 10.05 Uhr, Live-Ticker bei sportschau.de) gleich zwei deutsche Medaillenanwärter in den WM-Zehnkampf von Budapest. Für Titelsammler Kaul spricht seine Erfahrung, für Rekordhalter Neugebauer seine Unbekümmertheit.

Von Bettina Lenner, Budapest

Lustig, kumpelhaft, locker. Nichts kann Leo Neugebauer anscheinend erschüttern. Auch nicht, dass sein Gepäck mit deutlicher Verspätung in Budapest ankam. Den Koffer mit seinen Kontaktlinsen hatte er am Mittwoch (23.08.2023) immerhin erhalten. Aber es fehlten auch zwei Tage vor dem Start des WM-Wettkampfs noch die Spikes, die bei Zehnkämpfern nicht allesamt ins Handgepäck passen.

Schon gar nicht bei Schuhgröße 48,5 oder 49, scherzte der Shootingstar und hatte beim Pressetermin die Lacher auf seiner Seite. Auch seine Teamkollegen amüsierten sich. "Leo ist eher so der Entertainer. Er ist total entspannt und macht das hier, weil es ihm Spaß macht und gut is'", sagte Niklas Kaul.

Leo Neugebauer zu den fehlenden Spikes Ich glaube, wenn du ein guter Athlet bist, solltest du auch mit verschiedenen Situationen umgehen können.

Kaul: "Er ist der Topfavorit"

Das deutsche Duell zwischen Aufsteiger Neugebauer, der sich in diesem Jahr bei den US-Collegemeisterschaften sensationell den deutschen Rekord schnappte, und Europameister Kaul dürfte aus deutscher Sicht einer der Höhepunkte der Leichtathletik-WM in Budapest werden. Beide haben Medaillenchancen, doch der Weltmeister von 2019 schiebt Neugebauer die Favoritenrolle zu: "Er ist als Nummer eins der Welt angereist. Er ist der Topfavorit."

Neugebauer liegt mit seiner nationalen Bestmarke von 8.836 Punkten an der Spitze der Weltjahresbestenliste, Kaul ist mit seinen 8.484 Zählern von Ratingen die Nummer neun. Das deutsche Trio wird komplettiert durch den Hallen-EM-Vierten Manuel Eitel, der im Mai in Götzis 8.351 Punkte verbuchte.

Neugebauer sieht noch Luft nach oben

Vor zwei Jahren hatte der in Görlitz geborene Neugebauer noch eine Bestleistung von weniger als 7.800 Punkten. Doch an der Uni in Texas, wo er seit vier Jahren mit seinem Sportstipendium Wirtschaftswissenschaften studiert, ist er zu einem Weltklasseathleten gereift. Nach WM-Platz zehn im vergangenen Jahr in Eugene kann er nun ganz oben mitmischen.

Bei seinem Coup im eigenen Stadion in Austin Anfang Juni stellte er persönliche Bestleistungen über 100 m und 400 m sowie im Stabhochsprung, Weitsprung, Diskus- und Speerwurf auf und knackte den 39 Jahre alten deutschen Zehnkampfrekord von Jürgen Hingsen. Der Wettkampf habe ihm gezeigt, wie viel er noch drauf habe, sagte der 23-Jährige, der einen eigenen Youtube-Kanal hat: "Einfach, weil es noch kein perfekter Zehnkampf war."

Kauls große Stärken am zweiten Tag

Klingt selbstbewusst. Das ist der zwei Meter große und fast 110 Kilogramm schwere Hüne auch und ein Sympathieträger dazu. Nach acht Disziplinen war Neugebauer bei seinem bisher besten Wettkampf sogar der beste Mehrkämpfer aller Zeiten. Beim Speerwurf und über 1.500 m könnte ihm zum Abschluss Kaul, der anders als sein Teamkollege vor allem am zweiten Tag (Samstag, 26.08.2023, ab 10.05 Uhr live im Ersten und bei sportschau.de) richtig stark ist, über 600 Punkte abluchsen.

DLV-Sportdirektor Jörg Bügner über Leo Neugebauer Er ist eine tolle Bereicherung für unser Team. Ein offener Typ, der sich geräuschlos und angenehm integriert. Er ist keiner, der das Schlaglicht auf sich ziehen möchte, sondern ein total Bescheidener und Netter, der sofort die Sympathien hat.

Die Konkurrenz ist stark

Der 25 Jahre alte Titelsammler ist immer ein Kandidat auf eine Top-Platzierung - und kann kaum abwarten, dass es losgeht. "Die letzten Tage vor so einem Zehnkampf sind nicht immer ganz so einfach. Man würde gerne loslegen, der Körper fühlt sich jeden Tag ein bisschen besser an", sagte er. Neugebauer genießt unterdessen schon jetzt die WM-Atmosphäre. "Ich nehme richtig die Energie auf von den Leuten, die hier so rumlaufen. Da trifft man einfach mal so Mondo Duplantis", erzählte er und strahlte.

Leicht wird die Herausforderung indes für beide nicht. Acht Zehnkämpfer haben in dieser Saison schon die Marke von 8.500 Punkten übertroffen. Weltrekordler und Titelverteidiger Kevin Mayer aus Frankreich hat Achillessehnenprobleme und wie so oft noch keinen Wettkampf bestritten.

Neugebauer: "Alles ist möglich"

Für den Mainzer Kaul spricht beim Saison-Höhepunkt nicht zuletzt seine Erfahrung, für Neugebauer auch seine Unbekümmertheit. "Es geht um drei WM-Medaillen. Wenn ich eine davon kriegen könnte und Leo ist trotzdem besser, ist das völlig in Ordnung und richtig so", sagte Kaul dem ZDF. Neugebauer macht sich über die Mit-Favoritenrolle keinen Kopf. "Ich mache einfach mein Ding. Alles ist möglich. Ich will da rausgehen, Spaß haben und zeigen, was ich draufhabe." Mit einem neuen Set an Spikes, das ihm seine Eltern am Donnerstag mitbringen.