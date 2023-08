So läuft der dritte WM-Tag Hürdenläuferinnen Krafzik und Demes im Halbfinale Stand: 21.08.2023 19:52 Uhr

Carolina Krafzik ist am Montag (21.08.2023) bei der Leichtathletik-WM in Budapest ins Halbfinale über 400 m Hürden gelaufen. Wer wird die Sprint-Königin? Der dritte WM-Wettkampftag im Überblick. Wir halten Sie im Live-Ticker bei sportschau.de auf dem Laufenden.

400 m Hürden - Krafzik und Demes weiter

Zum Auftakt des dritten WM-Tages in Budapest hat sich Carolina Krafzik über 400 m Hürden für das Halbfinale qualifiziert. Die deutsche Serienmeisterin und EM-Achte von München blieb in 54,53 Sekunden als Dritte ihres Vorlaufs nur knapp unter ihrer Saisonbestleistung. Für Eileen Demes (Neu-Isenburg) reichte es nach Platz fünf in ihrem Vorlauf über die Zeitregel noch zum Weiterkommen - weil die 25-Jährige ihre Bestleistung auf 55,29 Sekunden verbesserte. "Wenn ich ab der zehnten Hürde nochmal wirklich Gas geben kann, ist im Halbfinale vielleicht eine neue Bestzeit drin", sagte Krafzik dem ZDF.

Europameisterin und Vize-Weltmeisterin Femke Bol trudelte in 53,39 Sekunden eine Runde weiter. Die Niederländerin ist auf Wiedergutmachung aus, nachdem sie zum WM-Auftakt in der Mixed-Staffel über 4x400 m kurz vor dem Ziel gestürzt war - und so der mögliche Traum von Gold platzte.

Die Semifinals stehen am Dienstag an (20.25 Uhr, live im Ersten und bei sportschau.de).