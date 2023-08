Leichtathletik-WM Lückenkemper verpasst 100-m-Finale klar Stand: 21.08.2023 21:03 Uhr

Gina Lückenkemper ist im 100-m-Halbfinale der Leichtathletik-WM in Budapest gescheitert. Die Europameisterin verpasste als Fünfte das Finale am Abend klar.

Lückenkemper blieb am Montagabend in 11,18 Sekunden hinter den eigenen Erwartungen zurück. Bereits 2017, 2019 und 2022 war die deutsche Nummer eins jeweils im Halbfinale gescheitert. Den Einzug ins Finale hatte die 26-Jährige im Vorfeld der Titelkämpfe in Ungarn als ihr großes Ziel ausgegeben, schließlich sei sie in der besten Form ihrer Karriere und so konstant wie nie unterwegs. Dies konnte Lückenkemper jedoch ausgerechnet beim Saisonhöhepunkt an der Donau nicht unter Beweis stellen. Sie blieb klar über ihrer Saisonbestzeit von 11,00 Sekunden.

Bereits im Vorlauf hatte Lückenkemper jedoch keinen guten Eindruck gemacht und mit 11,21 Sekunden ihre schwächste Zeit in diesem Jahr erzielt. Danach hatte sie über Rückenprobleme geklagt, die sie auch im Halbfinale ein wenig behinderten.

Gina Lückenkemper Ich habe mich eigentlich gut gefühlt, das aber einfach nicht auf die Bahn bekommen.

"Der Start war heute bedeutend besser, aber das mit dem Rückenproblem hat mich nicht in Ruhe gelassen", sagte Lückenkemper im ZDF: "Mit der ersten Rennhälfte bin ich zufrieden, das versöhnt mich ein bisschen. Aber hintenraus, was eigentlich meine Stärke ist, ging nicht mehr viel. Ich habe mich eigentlich gut gefühlt, das aber einfach nicht auf die Bahn bekommen." Für ihre Teamkollegin Rebekka Haase (Wetzlar) war bereits in Runde eins Endstation gewesen.

Fraser-Pryce, Jackson oder Richardson?

Sprint-Legende Shelly-Ann Fraser-Pryce aus Jamaika gewann das Halbfinale mit Lückenkemper in 10,89 Sekunden und ist eine heiße Kandidaten auf die Sprintkrone im Finale (21.50 Uhr). Ebenso wie Landsfrau Shericka Jackson, die mit 10,79 Sekunden die schnellste Halbfinalzeit hinlegte. Mit der Amerikanerin Sha’Carri Richardson (10,84) wird ebenfalls zu rechnen sein.