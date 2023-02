Leichtathletik-DM Simon Bayer gewinnt Titel im Kugelstoßen Stand: 18.02.2023 15:04 Uhr

Simon Bayer hat bei den deutschen Hallen-Meisterschaften in Dortmund den Titel im Kugelstoßen gewonnen.

Bayer aus Sindelfingen stieß die Kugel im dritten Versuch auf 20,20 m und entschied den Wettkampf damit klar für sich. Christian Zimmermann aus Kirchheim erreichte mit 19,43 m Platz zwei, Dritter wurde Silas Ristl aus Essingen mit 19,31 m. Im Dreisprung der Männer holte Max Heß aus Chemnitz den Titel mit 16,73 m. Joel Kuluki aus Lübeck mit 15,17 m und Pascal Boden aus Dresden mit 15,14 m folgten auf den Plätzen.

Die Wettkämpfe laufen bis Sonntag (19.02.2023), sportschau.de zeigt sie im Livestream und im Fernsehen. Mit dabei sind viele Stars: Sprinterin Gina Lückenkemper, Weitspringerin Malaika Mihambo und Läuferin Konstanze Klosterhalfen gehen an den Start.

Tim Lobinger gewürdigt

In Dortmund wurde der im Alter von 50 Jahren gestorbene frühere Weltklasse-Stabhochspringer Tim Lobinger auf besondere Weise gewürdigt. Vor dem Titelkampf der Stabhochspringer am Samstag war im Gedenken an ihn ein Nationaltrikot auf einem Stuhl gelegt worden.

Damit würdigte der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) seine Erfolge, Leistungen und Verdienste. Der Hallen-Weltmeister von 2003 war der erste deutsche Stabhochspringer, der im Jahr 2003 die 6,00-Meter-Marke überquerte. Als Athletensprecher engagierte er sich für die Sportler im DLV. Der einstige Ausnahmespringer hatte jahrelang gegen den Krebs gekämpft.

DLV-Präsident gegen Rückkehr russischer und belarussischer Athleten