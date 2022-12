Lea Meyer holt bei der Leichtathletik-EM in München die Silber-Medaille. "Wenn ich dreimal gefallen bin, dann stehe ich das vierte Mal wieder auf und komm noch stärker zurück", sagt die 3000-Meter-Läuferin, die ein schweres Jahr hinter sich hat. Ihr Trainer Henning von Papen verstarb, bei der WM in Eugene stürzte sie in den Wassergraben und infizierte sich anschließend mit dem Corona-Virus. youtube