EM-Zehnkampf Rückschlag für Titelverteidiger Kaul im Hochsprung Stand: 10.06.2024 21:44 Uhr

Niklas Kaul hat bei der Leichtathletik-EM in Rom nach vielversprechendem Start in den Zehnkampf einen Rückschlag im Hochsprung hinnehmen müssen. Seine Stärken hat der Titelverteidiger aber am zweiten Tag. Manuel Eitel belegt weiter Platz fünf.

1,96 m überquerte Kaul im Hochsprung, bei 1,99 m war frühzeitig Schluss. "Da war Angst im Spiel, dass der Fuß nicht hält. Er hat das nicht überwinden können", analysierte Mutter und Trainerin Stefanie Kaul im ZDF.

Der Mainzer hatte sich bei der WM im vergangenen Jahr wie auch schon bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio eine Verletzung am Fußgelenk zugezogen - bittere Erfahrungen. In der Folge hatte er umgestellt und sprang mit links, nun aber drückt er sich wieder mit dem rechten Fuß ab. Damit kann er theoretisch ein paar Zentimeter mehr herausholen, in der Praxis passte es aber im EM-Wettkampf von Rom noch nicht. 2,02 m hatte er mindestens angepeilt, nun ließ er im Vergleich dazu 55 Punkte liegen.

Kaul mit Bestleistung im Weitsprung

Am Montagmorgen (10.06.2024) war der Weltmeister von 2019 sehr gut gestartet. Im Weitsprung überzeugte er mit einer persönlichen Bestleistung von 7,44 m, im Kugelstoßen ließ der Europameister von München dann starke 15,10 m folgen. Zum Auftakt hatte er über 100 m in 11,34 Sekunden eine solide Leistung gezeigt.

Noch ist alles drin für den 26-Jährigen, der seine Stärken am zweiten Tag hat, besonders im Speerwurf und über die abschließenden 1.500 m. Nach vier Disziplinen belegt er mit 3269 Punkten den 15. Rang.

Es führt der Norweger Sander Skotheim (3633), der über 2,17 m flog, vor dem Franzosen Makenson Gletty (3610) und dem Esten Johannes Erm (3573). Für den französischen Weltrekordler und zweimaligen Weltmeister Kevin Mayer, der nach vielen Verletzungsproblemen eine Wildcard bekam, wird der Kampf ums Olympia-Ticket schwer (3403, Rang sechs).

Eitel weiter bester Deutscher

Auch der WM-Elfte Manuel Eitel (Ulm) und EM-Debütant Felix Wolter (Gräfelfing) mussten sich im Hochsprung mit 1,96 m begnügen, Eitel bleibt aber als bester Deutscher Fünfter im Gesamtklassement (3409), Wolter ist Zehnter (3333).

Tim Nowak, der am Morgen im Weitsprung Bestleistung (7,48 m) gesprungen war, durfte mit 2,02 m zufrieden sein. Mit 3283 Zählern ist er 14. Der Ulmer hatte vor drei Wochen mit Platz sechs und persönlicher Bestleistung von 8.282 Punkten für das beste deutsche Resultat im Mehrkampf-Mekka Götzis gesorgt.

Die 400 m schließen ab 22.20 Uhr den ersten Tag der Zehnkämpfer ab.

Kaul mit seiner Leistung von 2023 und Leo Neugebauer, der in der vergangenen Woche in Eugene mit 8.961 Punkten seinen deutschen Rekord verbesserte, haben das Olympia-Ticket bereits sicher.