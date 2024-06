So läuft der erste EM-Tag DLV-Kugelstoßerinnen und das Diskuswurf-Trio stehen im Finale Stand: 07.06.2024 11:49 Uhr

Das deutsche Kugelstoß-Trio um Medaillenkandidatin Yemisi Ogunleye und die drei DLV-Diskuswerfer haben am Freitag (07.06.2024) bei der Leichtathletik-EM in Rom das Finale erreicht. Die Siebenkämpferinnen Carolin Schäfer und Sophie Weißenberg kamen gut in den Wettkampf, auch Vanessa Grimm ist nach erfolgreichem Protest weiter dabei. Am Abend stehen fünf Entscheidungen an.



Die EM jetzt live im Ersten und im Stream sowie im Live-Ticker bei sportschau.de.

Kugelstoßen - Ogunleye, Kenzel und Ritter im Finale

Drei deutsche Kugelstoßerinnen stehen in Rom geschlossen im Finale. Hallen-Vizeweltmeisterin Yemisi Ogunleye hatte keine Mühe, die Medaillenanwärterin übertraf mit 18,40 m gleich im ersten Versuch die geforderten 18,00 m und kann am Freitagabend (21.33 Uhr, live im Ersten und bei sportschau.de) wie geplant ihren Angriff aufs Podest vornehmen. Alina Kenzel mit der zweitbesten Weite der Qualifikation (18,42) und Julia Ritter (18,06) sind ebenfalls weiter. "Dass wir es alle drei geschafft haben, ist wunderbar", sagte Ogunleye. Die beste Weite der Qualifikation verbuchte die Schwedin Fanny Roos mit 18,70 m.

Siebenkampf - Schäfer schnell, Grimm darf weitermachen

Der EM-Siebenkampf begann aus deutscher Sicht zunächst mit einem großen Schreck: Vanessa Grimm wurde nach der ersten Disziplin disqualifiziert, weil sie eine Hürde nicht regelkonform überquert haben soll. Der Deutsche Leichtathletik-Verband ließ die Bilder prüfen und dem Protest wurde stattgegeben: Grimm darf weitermachen. Carolin Schäfer (13,39 Sekunden) und die WM-Siebte Sophie Weißenberg (13,58) kamen sehr gut in den Wettkampf.

Diskuswurf - Janssen, Prüfer und Sosna im Finale dabei

Wie im Kugelstoßen der Frauen erreichten auch im Diskuswurf der Männer ein DLV-Trio geschlossen das EM-Finale, das am Freitagabend um 21.00 Uhr beginnt (live im Ersten und bei sportschau.de). Henrik Janssen warf die Scheibe in der Qualifikation auf 64,72 m - nur die Medaillen-Favoriten Mykolas Alekna aus Litauen (67,50 m) und Kristjan Ceh aus Slowenien (65,64 m) waren besser. Clemens Prüfer erzielte nach zwei ungültigen Versuchen 63,57 m, in der Endabrechnung der Qualifikation war das Platz sieben. Spannend machte es in Gruppe B Mika Sosna. Mit 62,07 m rutschte er als Zwölfter und Letzter noch ins Finalfeld.

Henrik Janssen kam in der Qualifikation gut im römischen Diskusring zurecht.

100 m Hürden - Schneider im Halbfinale, Meier ausgeschieden

Über 100 m Hürden hat Rosina Schneider das Halbfinale am Samstagabend (08.06.2024, 20.12 Uhr, im Live-Ticker bei sportschau.de) erreicht. In ihrem Vorlauf lief sie nach 13,10 Sek. ins Ziel. DLV-Teamkollegin Marlene Meier fehlten in 13,25 Sek. am Ende nur zwei Hundertstelsekunden, um ebenfalls eine Runde weiterzukommen. Schnellste in den drei Vorläufen war Lotta Harala aus Finnland (12,91 Sek.).

110 m Hürden - Eikermann und Mordi eine Runde weiter

Die beiden deutschen Hürdensprinter bei der EM haben es ihrer Teamkollegin Rosina Schneider nachgemacht: Auch sie erreichten das 14-köpfige Halbfinalfeld, das am Samstagabend (20.38 Uhr) um den Einzug in den EM-Endlauf antritt. Eikermann lief in 13,69 Sek. die fünftbeste Zeit aller Teilnehmenden, Mordi sprintete in 13,78 Sek. ins Ziel.