EM-Zehnkampf Kaul schwach über die Hürden - Eitel und Wolter Fünfte Stand: 11.06.2024 10:24 Uhr

Titelverteidiger Niklas Kaul ist bei der Leichtathletik-EM in Rom schwach in den zweiten Tag des Zehnkampfes gestartet. Manuel Eitel und Felix Wolter belegen nach den 110 m Hürden gleichauf Rang fünf.

Von Bettina Lenner

Kaul blieb an mehreren Hürden hängen und in 14,91 Sekunden deutlich hinter den Erwartungen zurück. Mit 4999 Punkten ist der Mainzer nun 14. nach der sechsten Disziplin. Manuel Eitel gelang in 14,49 Sekunden ein sehr guter Lauf, der Ulmer und Felix Wolter (14,41/Gräfelfing) teilen sich den fünften Platz (5181). Tim Nowak (Ulm) ist weiter 15. (14,67/4977).

Weiter geht es am Vormittag mit dem Diskuswurf (ab 10.30 Uhr, live im Ersten und bei Sportschau.de) und Stabhochsprung (ab 11.55 Uhr). Speerwurf (ab 19.05 Uhr) und die 1500 m (22.30 Uhr) beschließen am Abend den EM-Zehnkampf.

Kaul und die Angst im Hochsprung

Kaul, der in dieser Saison noch keinen kompletten Zehnkampf absolviert hat, hatte am Vortag einen starken Start mit unter anderem persönlicher Bestleistung von 7,44 m im Weitsprung hingelegt, im Hochsprung mit nur 1,96 m aber einen herben Rückschlag hinnehmen müssen.

Die Fußverletzungen, die er sich im vergangenen Jahr bei der WM in Budapest und bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio in dieser Disziplin zugezogen hatte, hemmten ihn mental. Auch die abschließenden 400 m (48,81 Sekunden) entsprachen nicht seinen Vorstellungen

"Ich glaube, das Thema Medaillen ist durch. Jetzt geht es darum, eine gute Punktzahl zu machen, und falls dann doch noch eine Tür aufgeht, dann muss ich gucken, dass ich da bin", hatte er im ARD-Interview gesagt. "Die anderen sind jetzt doch sehr weit weg. Aber ich kann immer noch eine gute Punktzahl machen."

Kaul mit seiner Leistung von 2023 und Leo Neugebauer, der in der vergangenen Woche in Eugene mit 8.961 Punkten seinen deutschen Rekord verbesserte, haben das Olympia-Ticket für Paris bereits sicher.