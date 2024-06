Zehnkampf bei der Leichtathletik-EM Barfuß oder Sportschuh - Pesic unten ohne im Diskusring Stand: 11.06.2024 18:04 Uhr

Kuriose Szene bei der Leichtathletik-EM in Rom: Darko Pesic wird sich bei seinem nächsten Zehnkampf ganz genau überlegen, ob er Schuhe anzieht oder nicht - jedenfalls dann, wenn es ans Diskuswerfen geht.

Denn im Olympiastadion in Rom hatte der Montenegriner ohne seine Fußbekleidung Erfolg. Alle Beteiligten rieben sich am Dienstagvormittag (11.06.2024) etwas verwundert die Augen, als der Zehnkämpfer zu allen seinen drei Diskus-Versuchen barfuß antrat und im ersten Anlauf unten ohne den Diskurs 44,78 m weit warf - das ist, man glaubt es kaum, eine persönliche Saisonbestleistung. Das reichte in seiner Gruppe B zumindest für Platz fünf.

Pesic: "Das ist echt rutschig"

Schon als er barfuß in Richtung Diskusring ging, zog er die verblüfften und teils auch amüsierten Blicke der Konkurrenten auf sich. Die staunten dann aber auch anschließend nicht schlecht über seine gute Leistung. Titelverteidiger Niklas Kaul sprach anschließend kurz mit Pesic und amüsierte sich augenscheinlich köstlich.

Zehnkampf-Kollege Paweł Wiesiołek aus Polen hatte den Montenegriner direkt nach dem ersten Versuch auch auf die fehlenden Schuhe angesprochen und bekam prompt die Erklärung von Pesic: "Das ist echt rutschig." Gegen die Regeln verstieß der 31-Jährige damit übrigens nicht. Die Kampfrichter ließen ihn jedenfalls gewähren.

Mit Schuhen beim Stabhochsprung schwach

Beim anschließenden Stabhochsprung hatte Pesic seine Schuhe dann wieder an. Er übersprang 4,20 m, wurde damit in seiner Gruppe Vorletzter und fiel in der Gesamtwertung mit jetzt 6.057 Punkten auf dem letzten Platz zurück. Ob er jetzt darüber nachdenkt, in Zukunft den gesamten Zehnkampf ohne Schuhe zu bestreiten, ist nicht bekannt.