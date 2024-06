EM-Zehnkampf Kaul mit Bestleistung im Diskuswurf - Wolter Siebter Stand: 11.06.2024 12:50 Uhr

Titelverteidiger Niklas Kaul hat sich bei der Leichtathletik-EM in Rom mit persönlicher Bestweite im Diskuswurf zurückgemeldet. Felix Wolter ist nach sieben Disziplinen als Siebter bester Deutscher.

Mit 49,89 m erzielte Kaul die beste Weite aller Teilnehmer und übertraf seinen bisherigen Hausrekord um 69 cm. Ein wichtiger Fingerzeig für den Weltmeister von 2019 auch mit Blick auf die Olympischen Spiele in Paris. Zuvor war der 26-Jährige schwach in den zweiten Tag des Zehnkampfes gestartet. Kaul blieb an mehreren Hürden hängen und in 14,91 Sekunden deutlich hinter den Erwartungen zurück. Mit 5867 Punkten verbesserte sich der Mainzer nach dem Diskuswurf auf den neunten Platz.

Auch die anderen DLV-Starter zeigten in der siebten Disziplin gute Leistungen. Felix Wolter (Gräfelfing) erzielte mit 45,40 m ebenfalls eine persönliche Bestleistung und ist nun als Siebter (5956) bester Deutscher. Manuel Eitel (43,13) folgt knapp dahinter auf Rang acht (5927). Tim Nowak ist 16. (5687).

Franzose Gletty als Solist über die Hürden

In Führung liegt wieder der Norweger Sander Skotheim (6293). Nach dem Hürdensprint hatte sich Makenson Gletty, der nun als Zweiter 6266 Zähler auf dem Konto hat, an die Spitze des Teilnehmerfeldes gesetzt.

Dabei hatte er bange Minuten überstehen müssen: Der Franzose lief in seinem Rennen nicht los, weil er den Startschuss verpasst hatte. Das Geräusch einer Kameradrohne hatte ihn irritiert. Schließlich durfte er aber noch einmal ran und sprintete als Solist in 13,88 Sekunden zu einer persönlichen Bestleistung. Dritter ist aktuell der Este Johannes Erm (6235).

Wie Kaul glänzte der Weltrekordler und zweimalige Weltmeister Kevin Mayer mit 48,53 m im Diskuswurf und darf noch auf das Olympia-Ticket hoffen. Der Franzose, der nach vielen Verletzungsproblemen eine Wildcard bekam, hat ebenfalls seine Stärken am zweiten Tag und muss für die Teilnahme an den Heim-Sommerspielen 8460 Punkte sammeln. Aktuell ist er mit 6007 Zählern Fünfter.

Weiter geht es mit dem Stabhochsprung (jetzt live im Ersten und bei Sportschau.de). Speerwurf (ab 19.05 Uhr) und die 1500 m (22.30 Uhr) beschließen am Abend den EM-Zehnkampf.

Kaul und die Angst im Hochsprung

Kaul, der in dieser Saison noch keinen kompletten Zehnkampf absolviert hat, hatte am Vortag einen starken Start mit unter anderem persönlicher Bestleistung von 7,44 m im Weitsprung hingelegt, im Hochsprung mit nur 1,96 m aber einen herben Rückschlag hinnehmen müssen.

Die Fußverletzungen, die er sich im vergangenen Jahr bei der WM in Budapest und bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio in dieser Disziplin zugezogen hatte, hemmten ihn mental. Auch die abschließenden 400 m (48,81 Sekunden) entsprachen nicht seinen Vorstellungen

"Ich glaube, das Thema Medaillen ist durch. Jetzt geht es darum, eine gute Punktzahl zu machen, und falls dann doch noch eine Tür aufgeht, dann muss ich gucken, dass ich da bin", hatte er im ARD-Interview gesagt. "Die anderen sind jetzt doch sehr weit weg. Aber ich kann immer noch eine gute Punktzahl machen." Der 26-Jährige ist vor allem in den letzten beiden Disziplinen Speerwurf und 1500 m stark.

Kaul mit seiner Leistung von 2023 und Leo Neugebauer, der in der vergangenen Woche in Eugene mit 8.961 Punkten seinen deutschen Rekord verbesserte, haben das Olympia-Ticket für Paris bereits sicher.