EM-Zehnkampf Kaul beim Speerwurf grandios - aber Medaille ganz schwer Stand: 11.06.2024 20:40 Uhr

Titelverteidiger Niklas Kaul hat bei der Leichtathletik-EM in Rom im Speerwurf geglänzt und ist auf Rang fünf vorgerückt. Eine Medaille ist im abschließenden 1500-m-Rennen möglich, aber nicht sehr wahrscheinlich.

Von Bettina Lenner

Der Mainzer setzte in seiner Spezial-Disziplin Speerwurf gleich im ersten Versuch ein dickes Ausrufezeichen: 75,45 m, so weit warf kein anderer. Auf den dritten Versuch verzichtete der 26-Jährige, um Körner für den letzten Wettkampf des Tages zu sparen. Auch im Diskuswurf hatte der Weltmeister von 2019 am Dienstag (11.06.2024) mit 49,89 m die beste Weite aller Teilnehmer erzielt und seinen bisherigen Hausrekord um 69 cm übertroffen.

18 Sekunden trennen Kaul von Bronze

Vor den abschließenden 1500 m (22.30 Uhr, live im Ersten und bei Sportschau.de) - ebenfalls eine Parade-Disziplin des Titelverteidigers - hat er bei 7720 Zählern 126 Punkte Rückstand auf den drittplatzierten Franzosen Makenson Gletty (7846). Gut 18 Sekunden müsste Kaul für Bronze aufholen - machbar, aber nicht wahrscheinlich.

Er muss zudem auch Sander Skotheim (7840) auf Platz vier fürchten, der ebenfalls als guter Läufer gilt. Der Norweger hatte lange geführt, fiel nach einem verkorksten Stabhochsprung mit nur 4,60 m aber zurück. Der Norweger Markus Rooth, nach acht Disziplinen Dritter, trat zum Speerwurf nicht mehr an und ist raus aus dem Medaillenrennen.

Mayer nun schon Zweiter hinter Erm

In Führung liegt vor der letzten Disziplin der Este Johannes Erm (7986), der sich im Speerwurf um fast zwei Meter auf 62,71 m steigerte. Kevin Mayer schob sich mit starken 69,54 m auf den zweiten Rang vor, hat aber bei 7893 Zählern fast 100 Punkte Rückstand auf Erm. Der Weltrekordler und zweimalige Weltmeister, der nach vielen Verletzungsproblemen eine Wildcard bekam, hatte im Stabhochsprung schon vor dem Aus gestanden, als er zweimal an seiner Anfangshöhe von 5,00 m zu scheitern drohte.

Die Olympia-Teilnahme in Paris hing für den Franzosen, der das Ticket noch nicht gelöst hat, am seidenen Faden. Wie auch die gesamte Karriere, im dritten Versuch war er aber drüber und brüllte seine Erleichterung heraus. Es folgten 5,20 und 5,30 m im ersten Versuch, eine Demonstration seiner Stärke. Damit gab er sich zufrieden und ging in die Pause. 8460 Punkte muss er für die Teilnahme an den Heim-Sommerspielen sammeln - es sieht gut aus für seine Pläne.

Eitel auf Rang sechs, Wolter Zehnter

Manuel Eitel ist aktuell Sechster (7530) nach für ihn guten 57,02 m im Speerwurf, Felix Wolter Zehnter nach 53,65 m (7389). Direkt dahinter folgt als Elfter Tim Nowak (7345), der mit Saison-Bestweite von 62,64 m überzeugte.

Franzose Gletty als Solist über die Hürden

Ein Kuriosum hatte es am Vormittag beim Hürdensprint gegeben. Gletty lief in seinem Rennen zunächst nicht los, weil er den Startschuss verpasst hatte. Das Geräusch einer Kameradrohne hatte ihn irritiert. Schließlich durfte er aber noch einmal ran und sprintete als Solist in 13,88 Sekunden zu einer persönlichen Bestleistung.

Kaul mit seiner Leistung von 2023 und Leo Neugebauer, der in der vergangenen Woche in Eugene mit 8.961 Punkten seinen deutschen Rekord verbesserte, haben das Olympia-Ticket für Paris bereits sicher.