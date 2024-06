Erster EM-Tag in Rom - Abend-Session Honsel und Onnen im Hochsprung-Finale, Ristl im Pech Stand: 07.06.2024 22:30 Uhr

Das Finale im Hochsprung bei der Leichtathletik-EM in Rom steigt mit doppelter deutscher Beteiligung: Christina Honsel und Imke Onnen sind am Sonntag dabei. Pech in der Abend-Session am Freitag (07.06.2024) hatte Kugelstoßer Silas Ristl. Spätes Glück erlebte die Polin Klaudia Wojtunik.



Seit 18.30 Uhr übertragen wir im Ersten und im Stream sowie im Live-Ticker.

Hochsprung - Honsel und Onnen im Finale

Christina Honsel vom TV Wattenscheid und Imke Onnen von Hannover 96 stehen im Hochsprung-Finale, das am Sonntag (09.06.2024, 20.28 Uhr, im Ersten und im Livestream) ausgetragen wird. Honsel legte einen überzeugenden Auftritt hin und meisterte die geforderte Höhe im ersten Anlauf. Onnen machte es spannender, überquerte die Latte aber im dritten Versuch. Auch die Favoritinnen sind am Sonntag dabei: Jaroslawa Mahutschich (Ukraine) bezwang wie Honsel die 1,92 m auf Anhieb, während Angelina Topic (Serbien) zwei Anläufe benötigte.

110 Meter Hürden - Wojtunik allein in Rom

Auch das kommt vor bei einem großen internationalen Event. Die Hürdenläuferin Klaudia Wojtunik aus Polen war zunächst disqualifiziert worden, durfte nochmals ran - allerdings ging es ganz allein auf die Bahn. Und dann passierte die nächste Kuriosität bei ihrem Solorennen: Vor der zweiten Hürde kam Wojtunik aus dem Rhythmus, lief statt der angepeilten fünf Schritte nur vier und musste somit das Bein wechseln. "So etwas kommt normalerweise nur bei Kreismeisterschaften vor", meinte ARD-Leichtathletik-Experte Frank Busemann. Der Clou: Für das Halbfinale qualifizierte sie sich mit der Zeit von 13,22 Sekunden trotzdem.

100 Meter - Robin Ganter erreicht das Halbfinale

Robin Ganter von der MTG Mannheim steht im Halbfinale über die 100 m. In seinem Vorlauf kam er recht schlecht aus dem Startblock, doch dann schaltete er den Turbo ein und erreichte mit dem zweiten Platz und 10,29 Sek. sicher das Halbfinale. Dort leistet er dann Owen Ansah (Hamburger SV) und Yannick Wolf Gesellschaft, die sich direkt für das Halbfinale qualifizierten.

Kugelstoßen - Ristl scheidet knapp aus

Pech für Silas Ristl: Mit seinen 19,64 m im dritten Versuch lag der Kugelstoßer vom LAC Essingen zwischenzeitlich auf Rang 12 - das hätte für das Finale gereicht. Doch der Italiener Zane Weir stieß im letzten Versuch der gesamten Qualifikation 19,71 m und verdrängte somit Ristl auf den letzten Drücker noch aus den Finalrängen. Der 29-Jährige belegte somit Rang 13.

Vizeweltmeister Leonardo Fabbri hatte mit 21,10 m gewaltig vorgelegt - Bestweite an diesem Abend. Damit erfüllte der Italiener als einziger Athlet die Norm von 20,70 m und geht nun als Top-Favorit in das Finale am Samstag (08.06.2024, 21.02 Uhr, im Live-Ticker bei sportschau.de).