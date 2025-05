Kanuslalom Kajak-Männer holen EM-Gold Stand: 15.05.2025 17:53 Uhr

Die deutschen Kajafahrer haben im olympischen Wildwasserkanal von Vaires-sur-Marne im Teamwettbewerb EM-Gold gewonnen.

Noah Hegge, Stefan Hengst und Hannes Aigner setzten sich am ersten Tag der Europameisterschaften auf der Strecke vor den Toren von Paris mit 0,84 Sekunden Vorsprung vor Frankreich durch. Das deutsche Trio, das schon 2022 bei der Heim-WM in Augsburg triumphiert hatte, blieb fehlerfrei.

"Wir hatten eine kurze Vorbereitungsphase, sind aber lange ein Team, da hat sich auch die Erfahrung ausgezahlt", sagte Aigner. Hegge, in Paris Gewinner der Bronzemedaille im Kajak-Cross, ergänzte: "Wir hatten einen klaren Plan, es hat vieles gepasst, darüber sind wir sehr glücklich."

Canadier-Team verpasst Posdest

Nicht auf das Podest schaffte es das Canadier-Team mit Sideris Tasiadis (Augsburg), Lennard Tuchscherer (Leipzig) und Timo Trummer (Zeitz), beim Sieg der Briten kam die deutsche Mannschaft mit vier Strafsekunden nur auf Platz fünf.

Jeweils Vierter wurden die Frauen-Teams: Die Kajak-Mannschaft mit Tokio-Olympiasiegerin Ricarda Funk (Bad Kreuznach) und das Canadier-Trio mit Ex-Weltmeisterin Andrea Herzog (Leipzig). Alle vier Teamwettbewerbe gehören nicht zum Programm der Olympischen Spiele.

Funk gehört zu Top-Favoritinnen

Weiter geht es in Vaires-sur-Marne am Freitag mit den Vorläufen im K1 und C1, am Samstag werden die Medaillen vergeben. Funk gehört zu den Topfavoritinnen, im vergangenen Jahr bei den Sommerspielen in Paris war sie auf Goldkurs liegend nach einem folgenschweren Fehler leer ausgegangen.