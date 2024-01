Olympia-Qualifikationsturniere Deutsche Hockeyteams kämpfen ums Ticket für Paris Stand: 11.01.2024 17:41 Uhr

Für die deutschen Hockey-Nationalmannschaften der Männer und Frauen geht es in Qualifikationsturnieren um das Ticket für die Olympischen Spiele in Paris. Für beide Teams ist die Aufgabe machbar.

Martin Schultze, der Sportdirektor des Deutschen Hockey-Bundes (DHB), machte keinen Hehl daraus, dass ein Scheitern undenkbar sei. " Die Erwartungshaltung ist, dass wir mit beiden Nationalmannschaften in Paris dabei sein werden. Und ich bin sehr optimistisch, dass es so kommt ", sagte Schultze am Donnerstag (11.01.2024), also wenige Tage vor dem Start der Qualifikationsturniere in Indien (Frauen) und dem Oman (Männer). Es ist die letzte Chance, sich für die Olympischen Spiele im Sommer in Paris zu qualifizieren.

Die "Danas" und die Männer-Weltmeister des vergangenen Jahres stehen dabei vor einer vermeintlich machbaren Aufgabe. Jeweils acht Mannschaften kämpfen um drei Paris-Tickets - die Finalisten dieser Turniere sind sicher dabei, außerdem der Gewinner des Spiels um Platz drei. Was vielleicht gar nicht so einfach klingt, ist aber doch eher als Pflichtaufgabe zu bewerten, da die Konkurrenz in Normalform fast ausschließlich unterlegen ist.

Wunsch nach Finale gegen Großbritannien

" Es ist klar, dass Neuseeland und wir in unserer Gruppe die Favoriten auf das Halbfinale sind. Wir wollen die anderen beiden Teams deutlich hinter uns lassen und dann unbedingt im direkten Duell Platz eins sichern ", sagte Männer-Bundestrainer André Henning. " In der anderen Gruppe ist dann Großbritannien ein dicker Brocken - gegen den wollen wir spielen, aber erst im Finale ."

Diese Männerteams kämpfen um das Olympia-Ticket Pool A Pool B Großbritannien Deutschland Pakistan Neuseeland Malaysia Kanada China Chile

Kanada und Chile sind Gegner, die das DHB-Team eigentlich nicht gefährden dürften. Und auch gegen Neuseeland ist die Bilanz mit 19 Siegen aus 22 Spielen ein klares Zeichen für die Favoritenrolle. Dass es mitunter aber sehr eng zugehen kann, zeigte besonders der Sieg im Viertelfinale der Olympischen Spiele 2016, als Deutschland erst kurz vor Schluss ausgleichen und den Siegtreffer erzielen konnte.

Grambusch sehnt sich nach Olympia-Feeling

Damals in Rio flogen die beiden Hockey-Nationalmannschaften jeweils mit der Bronze-Medaille nach Hause, vier Jahre später gingen sie in Tokio leer aus. Die Olympischen Spiele in Japan waren aber nicht nur aufgrund des Ergebnisses eine Enttäuschung, sondern vor allem wegen der Corona-Einschränkungen, die das für die Sportler so wichtige außegewöhnliche Gefühl raubten.

" Das ist das größte Sportereignis, davon kann man gar nicht genug kriegen. Auch wenn es meine dritte Teilnahme wäre, würde ich mich freuen wie auf die erste ", sagte Männer-Kapitän Mats Grambusch, der in Rio und Tokio dabei war. " Deswegen freue ich mich am meisten darauf, dass in Paris unsere Familien, Freunde und Fans dabei sein würden. Das ist das Schönste, was man erleben kann und dann sind wir bestenfalls noch maximal erfolgreich ", so Grambusch.

DHB-Frauen erwischen dankbare Gruppe

Diese Haltung bestätigt auch "Danas"-Kapitänin Nike Lorenz. Die Olympia-Qualifikation ist nicht nur Pflicht, weil alles andere sportlich eine extreme Enttäuschung wäre, sondern auch, weil man das Leben im Olympischen Dorf unbedingt wieder erleben möchte. Und auch Lorenz geht mit großem Optimismus in das in Indien stattfindende Turnier der Frauen. " Realistisch betrachtet müssen wir am Ende mit der Olympia-Quali nach Hause fahren ", sagte die 26-Jährige.

Diese Frauenteams kämpfen um das Olympia-Ticket Pool A Pool B Deutschland Indien Japan Neuseeland Chile USA Tschechien Italien

Und auch für das Frauenteam sind die Hürden vermeintlich nicht allzu hoch. Die Gruppengegner Japan, Chile und Tschechien gehören nicht unbedingt zur Weltelite - und aus der anderen Gruppe sind Neuseeland und Indien zwar stark einzuschätzen, Deutschland wäre aber auch gegen diese Teams in der Favoritenrolle.

Frauen-Entscheidung vor der der Männer

Am Samstag (13.01.2024) starten die "Danas" gegen Chile ins Turnier, zwei Tage später beginnt die letzte Chance auf die Olympia-Qualifikation auch für die Männer gegen Kanada. Die Halbfinals, die im besten Fall schon (im Falle eines Sieges) das Paris-Ticket sichern, stehen bei den Frauen am 18. Januar und bei den Männern zwei Tage später an. Spätestens am 19. (Frauen) oder 21. (Männer) wollen dann aber beide mit einem Sieg im Spiel um Platz drei die Reise nach Frankreich buchen.