DHB-Gegner bei der Handball-WM 2025 Tschechien - der Star ist der Trainer Stand: 10.01.2025 18:24 Uhr

Tschechien, letzter Vorrundengegner des DHB-Teams (19. Januar, 19 Uhr) bei der Handball-WM 2025, ist nach zehn Jahren Abstinenz wieder dabei. Die Tschechen setzen auf die Erfahrung eines Meistertrainers hoffen auf eine Überraschung.

Die Tschechen feiern nach zehn Jahren ihr Comeback bei der WM. Eigentlich waren sie schon 2021 qualifiziert für das Turnier während der Covid-19-Pandemie, mussten ihre Teilnahme aber nach 17 Krankheitsausfällen im Team absagen. Entsprechend groß war diesmal der Jubel nach dem Sieg in den Quali-Playoffs gegen Rumänien.

Der irrsinnige Spielkalender und die Überbelastung im internationalen Spitzenhandball bringen es mit sich, dass auch die Tschechen bei der WM ohne einen ihrer Leistungsträger auskommen müssen: Matej Klima, Flügelspieler vom SC DHfK Leipzig, der schon seit Oktober mit einer schweren Knieverletzung ausfällt.

Als weitere Stützen bleiben die international erfahrenen Spieler wie Stanislav Kasparek (Rückraum), Gummersbachs Kreisläufer Stepan Zeman und Tomas Mrkva, der sich in Kiel zu einem der konstantesten Torhüter Europas entwickelt hat.

Überhaupt ist die Defensive die große Stärke der Tschechen, orchestriert von Taktik-Mastermind Xavi Sabate. Der Spanier übernahm die tschechische Auswahl vor zwei Jahren zusätzlich zu seinem Trainerposten bei Wisla Plock, den polnischen Klub führte Sabate im Vorjahr zum ersten Meistertitel seit 2011. Bei seiner vorherigen Station, dem ungarischen Spitzenklub Vezprem, gewann Sabate als Co- und Cheftrainer insgesamt je fünf Mal den Meistertitel und den Pokalsieg.

Auf Sabates Erfahrung baut auch Tschechien bei der WM, bei der vergangenen EM scheiterte man in der Vorrunde knapp an Portugal. Seitdem habe man " einige Schritte nach vorne gemacht ", sagte Rechtsaußen Jakub Sterba (Hamm-Westfalen) in der "Handballwoche" und hofft auf eine Überraschung: " Mit uns rechnet niemand ".

Die bisherige Bilanz des DHB-Teams gegen Tschechien:

18 Siege, 3 Unentschieden, 3 Niederlagen (24 Spiele)

Die Spiele des DHB-Teams - Live-Übertragung im TV und im Internet

Alle Spiele der deutschen Mannschaft werden von ARD und ZDF übertragen - im TV und per Livestream im Netz. Außerdem bietet die Sportschau alle deutschen Spiele im Audio-Livestream auf sportschau.de, in der Sportschau-App, in der ARD-Audiothek und auf allen Sprachassistenz-Systemen an.

TV-Übertragung der deutschen Vorrunden-Spiele Datum Partie Sender 15.01., 20.30 Uhr Deutschland - Polen ARD 17.01., 20.30 Uhr Schweiz - Deutschland ZDF 19.01., 18.00 Uhr Deutschland - Tschechien ARD

Die Sportschau bietet zudem während des Turniers den täglichen Podcast "Handball auf die 1". Moderatorin Stephanie Müller-Spirra spricht mit den Sportschau-Experten Dominik Klein und Johannes Bitter über Aktuelles und Hintergründiges.