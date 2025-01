Deutsche Gegner bei der Handball-WM 2025 Schweiz - Außenseiter mit Ambitionen Stand: 10.01.2025 18:24 Uhr

Die Schweiz, zweiter Gegner des DHB-Teams, kommt mit vielen Bundesligaprofis und mit Ambitionen zur Handball-WM 2025, muss aber namhafte Ausfälle verkraften.

Beim Spiel gegen Deutschland (17. Januar, 21.30 Uhr) werden sich viele Bekannte aus der Handball-Bundesliga treffen: Gleich sechs Bundesligaspieler stehen im Schweizer Aufgebot, angeführt von Kapitän und Keeper Nikola Portner aus Magdeburg.

Für die nötigen Tore sollte eigentlich Portners Teamkollege Manuel Zehnder sorgen, der Torschützenkönig der vergangenen Saison. Doch während der WM-Vorbereitung verletzte sich Zehnder im Spiel gegen Italien schwer am Knie und wird nicht nur bei der WM, sondern auch bei den Magdeburgern für den Rest der Saison schmerzlich vermisst werden. " Er ist unser Dreh- und Angelpunkt ", sagte Nationalcoach Andy Schmid nach dem Ausfall des Goalgetters.

Mit dem ebenfalls verletzten Jonas Schelker fehlt den Schweizern auch der zweitwichtigste Mann in der Spielzentrale, dies dürfte die Außenseiterrolle der "Nati" in der Gruppe zementieren.

Bei der WM sind sie überhaupt nur über eine Wildcard am Start, nach der Niederlage in den Qualifikations-Playoffs gegen Slowenien. Gegen das DHB-Team gab es zuletzt zwei klare Niederlagen, bei der EM im Vorjahr wurden die Eidgenossen mit 14:27 förmlich überrollt. Trainer Schmid, Schweizer Handball-Legende und Mitglied der EHF-Hall-of-Fame, hat das Weiterkommen dennoch als Ziel ausgegeben und sprach sogar vom zweiten Platz in der Gruppe - dies war allerdings vor Zehnders Verletzung.

Die bisherige Bilanz des DHB-Teams gegen die Schweiz:

62 Siege, 6 Unentschieden, 7 Niederlagen (75 Spiele)

Die Spiele des DHB-Teams - Live-Übertragung im TV und im Internet

Alle Spiele der deutschen Mannschaft werden von ARD und ZDF übertragen - im TV und per Livestream im Netz. Außerdem bietet die Sportschau alle deutschen Spiele im Audio-Livestream auf sportschau.de, in der Sportschau-App, in der ARD-Audiothek und auf allen Sprachassistenz-Systemen an.

TV-Übertragung der deutschen Vorrunden-Spiele Datum Partie Sender 15.01., 20.30 Uhr Deutschland - Polen ARD 17.01., 20.30 Uhr Schweiz - Deutschland ZDF 19.01., 18.00 Uhr Deutschland - Tschechien ARD

Die Sportschau bietet zudem während des Turniers den täglichen Podcast "Handball auf die 1". Moderatorin Stephanie Müller-Spirra spricht mit den Sportschau-Experten Dominik Klein und Johannes Bitter über Aktuelles und Hintergründiges.