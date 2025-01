Handball-WM am Samstag Niederlande fehlt ein Tor, Schweiz mit Abschiedssieg Stand: 25.01.2025 17:31 Uhr

Durch das 37:37 (19:17)-Remis gegen Österreich ist bei der Handball-WM mit den Niederlanden ein kleiner Geheimfavorit auf die Medaillen ausgeschieden. Die Schweiz dominiert das Duell mit Italien und gewinnt 33:25 (14:9).

Von Julie Bärthel

Um die Chance aufs Weiterkommen zu wahren, hätten die Niederländer einen Sieg gebraucht. Das gelang nicht, obwohl die Offensive zündete. Das österreichische Torhüter-Gespann Möstl/Kaiper hielt bis zur 30. Minute (17:19) nur einen Ball und war somit nicht der gewohnte Rückhalt.

Die vielen Fehler (11) von "Oranje" brachten Österreich wieder zurück in die Partie und sorgten am Ende für ein gerechtes 37:37 (19:17)-Unentschieden. Spieler des Spiels wurde Kreisläufer Tobias Wagner (HC Erlangen), der in der Schlussphase wichtige Akzente setzte und immer für Unruhe in der niederländischen Defensive sorgte.

Hauptrundengruppe I: Schweiz dominiert das Nachbarschaftsduell

Das nächste hervorragende Spiel von Schlussmann Nikola Portner (SC Magdeburg) hat die Partie gegen die italienische Nationalmannschaft in Herning entschieden. Die Schweiz führte bereits zur Hälfte mit 14:9, der "Azzurri" unterliefen schlicht zu viele technische Fehler. In der zweiten Halbzeit drehte ein weiterer Bundesligaspieler der Eidgenossen auf. Lenny Rubin (TVB Stuttgart) bestätigte seine bisher starke WM-Leistung und erzielte beim 33:25 (14:9)-Sieg insgesamt neun Treffer.

Kuwait konnte durch den 38:31 (18:13)-Erfolg im President's Cup I gegen Algerien den insgesamt zweiten Sieg bei diesem WM-Turnier feiern. Spieler des Spiels wurde Kuwaits Saif Aldawani, der insgesamt 13-mal traf.