Verliererrunde der Handball-WM Guinea jubelt, Polen flucht - Wer braucht den President's Cup?

Guinea feiert seinen ersten Erfolg bei einer Handball-WM: Durch einen 33:31-Erfolg gegen Kuba schließen die Westafrikaner das große Turnier auf Platz 31 von 32 teilnehmenden Nationen ab. Möglich wird dies durch den "President's Cup": Ein kleines "Turnier im Turnier", bei dem die Letzten der Vorrundengruppen noch einmal gegeneinander antreten. Doch die Veranstaltung wird nicht von allen Verbänden geliebt.

Polen beispielsweise musste für seine Teilnahme an der Platzierungsrunde für die Ränge 25 bis 32 extra von Dänemark aus nach Kroatien reisen. Um dann in Porec in der kleinsten WM-Halle mit einem Fassungsvermögen von 3000 Zuschauern vor beispielsweise gegen Kuwait 125 Interessierten zu spielen. Für den früheren Vize-Weltmeister zusätzlich zum schlechten Abschneiden in der Vorrunde eine Schmach.

Eingeführt vor 20 Jahren, wurde das Turnierformat bei der Junioren-WM 2003 getestet. "Jogi und ich haben das Verliererturnier, wie es damals noch hieß, gewonnen" , berichtet ARD-Experte Dominik Klein im Sportschau-Podcast "Handball auf die 1" über seine Erfahrungen, die er gemeinsam mit Johannes Bitter gesammelt hat. Der frühere Nationalmannschafts-Keeper fügt hinzu: "Wir haben das Turnier nicht gebraucht, aber immerhin hat es dazu geführt, dass wir uns Brasilien noch ein wenig anschauen konnten."

ARD-Reporter Florian Naß kennt aber auch die guten Seiten des President's Cups: "Für die kleinen Handball-Nationen wie WM-Neuling Guinea ist das eine wirklich gute Sache. Denn jedes Spiel in einem solchen Rahmen bringt sie wirklich weiter." Und er schiebt nach: "Für Teams wie Polen ist es ein Horror - sie dürfen nicht teilnehmen, sie müssen."

Marketing-Unterstützung und Stimmen

Eingeführt wurde der Cup von Hassan Moustafa, Präsident vom Handball-Weltverband IHF. Der Ägypter schlug damals quasi drei Fliegen mit einer Klappe: Zum einen helfen die zusätzlichen Spiele kleineren Handball-Nationen, sich international zu messen und zu lernen. Gleichzeitig verstärken die Partien die Medien-Präsenz und unterstützen die Verbände in Ländern, in denen Handball eine eher kleine Sportart ist. Aber natürlich sicherte sich der Ägypter damit auch die Unterstützung dieser Nationen innerhalb des Handball-Weltverbandes.