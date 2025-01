WM-Viertelfinale gegen Portugal Knorr-Comeback lässt den DHB aufatmen Stand: 27.01.2025 14:49 Uhr

Spielmacher Juri Knorr hat grünes Licht für einen Einsatz im WM-Viertelfinale der deutschen Handballer gegen Portugal gegeben. Der 24-Jährige, der die Hauptrundenpartien gegen Italien und Tunesien krankheitsbedingt verpasst hatte, ist am Montag (27.01.2025) in den Spielort Oslo geflogen. Die Teamkollegen freuen sich auf ihn.

Am Mittwoch (20.30 Uhr) steht in der norwegischen Hauptstadt das Duell mit den bislang ungeschlagenen Portugiesen an, das WM-Viertelfinale wird ab 20.15 Uhr live im Ersten und in der ARD Mediathek übertragen, dazu berichtet sportschau.de im Live-Ticker.

Knorr: "Für das Viertelfinale bereit"

" Die Tage haben mir gut getan. Mir geht es soweit ganz gut ", sagte Knorr dem SID am Montag: " Wir haben gestern noch einmal einen Bluttest gemacht, die Werte sind in Ordnung. Ich bin für das Viertelfinale bereit, sonst wäre ich nicht hier. Es ist schon verrückt. "

Mit Freude und Erleichterung nahmen am Montagmittag in Oslo die Teamkollegen die guten Nachrichten zur Kenntnis. Lukas Stutzke, der selbst ebenfalls einer (nicht ganz so schlimmen) Infekt überwunden hat: "Was Juri unserer Mannschaft gibt, weiß glaube ich jeder. Er ist unser Spielmacher, gerade in so einem K.o.-Match ist es super-wichtig, dass er wieder bei uns ist."

"Einer der Köpfe unseres Teams"

Timo Kastening;: "Juri ist einer der Köpfe der Teams, ganz wichtig für den Rhythmus, weil er dieses Auge für die Situationen hat. Aber man darf jetzt auch nicht gleich zu viel von ihm verlangen, er war krank und muss erstmal wieder reinkommen."

Knorr hatte sich zuletzt am Wochenende für Untersuchungen in Flensburg und zur Genesung bei seiner Familie in Bad Schwartau aufgehalten. Jetzt soll er bald möglichst wieder mit der Mannschaft von Alfred Gislason trainieren.

Chatton ist "guten Mutes"

Die DHB-Auswahl hatte die Hauptrunde mit einem 31:19-Erfolg gegen Tunesien abgeschlossen. Anschließend äußerte sich Gislason in der Personalie Knorr vorsichtig optimistisch - und kann nun aufatmen.

Nationalmannschafts-Manager Benjamin Chatton, immer sehr zurückhaltend bei medizinischen Diagnosen, wünscht sich für Gislason sogar ein Luxusproblem: "Bei Juri bin ich sehr vorsichtig, aber ich bin guten Mutes, dass wir am Mittwoch den Kader wieder voll haben. Ich hoffe sogar, dass es am Ende ein Spieler zu viel ist."

Vielleicht sogar ein Luxusproblem für Gislason

Gegen Tunesien standen von 16 erlaubten Akteuren nur 14 auf dem Spielberichtsbogen des DHB-Teams, davon wurden aber nur zehn eingesetzt. Durch die Nachnominierung des linken Rückraumspielers Marian Michalczik von Hannover-Burgdorf hätte Gislason - da auch Rune Dahmke seine Grippe auskuriert hat - gegen Portugal 17 Mann zur Verfügung.